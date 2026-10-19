Сблъсък между фамилии рецидивисти в Лом, стрелба, брадва, лопата и вила

Ш естима криминално проявени мъже бяха задържани след групов конфликт между две враждуващи фамилии в ломския квартал „Момин брод“. При сблъсъка е бил ранен 29-годишен мъж, в чиято рана под коляното е открита сачма от въздушна пушка, съобщават от ОДМВР-Монтана.

Инцидентът е станал на 17 октомври. След бързи действия на полицията в Лом и служители на сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР-Монтана са задържани шестима мъже на възраст между 26 и 60 години, всички криминално проявени и осъждани.

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При разследването са открити и иззети брадва, лопата и вила. Установен е и 16-годишен младеж, който признал пред инспектор от Детска педагогическа стая, че е стрелял по пострадалия с пневматична пушка „Kral Arms“. Оръжието е иззето.

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По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.