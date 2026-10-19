Свят

Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ

Мъск не уточни как ще бъде осъществено дарението

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 16:16
Мъск обеща акция на SpaceX за всяко дете в САЩ
Източник: Getty Images

И лон Мъск обеща през следващата година да дари по една от собствените си акции в космическата компания SpaceX на всяко дете в САЩ. При сегашната цена на акциите общата стойност на подобно дарение би достигнала около 10,5 млрд. долара, съобщи „Блумбърг“.

„През следващата година ще подаря по една от моите акции в „СпейсЕкс“ на всяко дете в Америка“, написа Мъск в притежаваната от него социална платформа X:  „Това ще бъде първата от много други.“

Стана ясно на кого Илон Мъск дари $5,7 млрд. през 2021 г.

Мъск не уточни как ще бъде осъществено дарението. Според оценки на американската Служба за преброяване на населението в страната има около 72 млн. деца. 

Съобщението последва обявения от разработчика на изкуствен интелект „Антропик“ (Anthropic) план да прехвърли 5 на сто от акциите си в нов фонд за обществено благо. Част от средствата ще бъдат насочени към справяне с последиците от изкуствения интелект за пазара на труда.

В отговор на съобщението на „Антропик“ в неделя Мъск написа, че препоръчва акциите да бъдат раздавани „директно на обществото“.

Обещанието му е факт и след създаването на инициативата „Сметки на Тръмп“, която предвижда предоставяне на по 1000 долара на американски деца, родени между 2025 и 2028 г. Президентът на SpaceX Гуейн Шотуел заяви по-рано тази година, че тя и съпругът ѝ са дарили акции на компанията по инициативата за над 2 млн. деца в САЩ.

Според индекса на милиардерите Мъск е най-богатият човек в света със състояние от над 900 млрд. долара. Основната част от него, около 700 млрд. долара, се формира от дела му в SpaceX. Останалото е свързано с участията му в Tesla, Boring Co. и Neuralink.

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Мъск и преди е обявявал идеи, които впоследствие не са били реализирани, или е определял свои предложения като шеги.

Междувременно „Антропик“ се подготвя за първично публично предлагане, което според „Блумбърг“ може да оцени компанията между 1,5 и 2 трлн. долара. Разработчикът на чатбота „Клод“ (Claude) предвижда фондът за обществено благо да получава допълнителни 2 на сто от акциите по преценка на управителния съвет при всяко увеличение на стойността на компанията с 50 на сто над базово равнище.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Бойчо Попов    
Илон Мъск SpaceX акции
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