Жена загина при пожар в Пловдив

Ж ена на 63 години загина при пожар в жилището си на бул. „Христо Ботев“ в Пловдив.
Сигналът за пламъците е подаден около 22:45 ч. в петък.
Жена загина при пожар в дома си в Пловдивско
След потушаването на огъня в апартамента е открито безжизненото тяло на обитателката.
Разследващи от Второ РУ изясняват причините за пожара и всички обстоятелства около смъртта на жената.
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Извършен е оглед на местопроизшествието, а материалите по образуваното досъдебно производство предстои да бъдат внесени в Районната прокуратура в Пловдив.