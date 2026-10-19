Жена загина при пожар в Пловдив

Ж ена на 63 години загина при пожар в жилището си на бул. „Христо Ботев“ в Пловдив.

Сигналът за пламъците е подаден около 22:45 ч. в петък.

Жена загина при пожар в дома си в Пловдивско

След потушаването на огъня в апартамента е открито безжизненото тяло на обитателката.

Разследващи от Второ РУ изясняват причините за пожара и всички обстоятелства около смъртта на жената.

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Извършен е оглед на местопроизшествието, а материалите по образуваното досъдебно производство предстои да бъдат внесени в Районната прокуратура в Пловдив.