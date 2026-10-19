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Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

19 октомври 2026, 15:45
Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино
Източник: The Voice

Т ой притежава онази рядка комбинация от плътен разпознаваем глас, музикален почерк, остър интелект и заразително чувство за хумор. Тази седмица в епизода на The Voice Cast гостува изпълнителят Тино, а разговорът бързо излиза извън рамките на стандартното, за да се превърне в истински „НЕлюбовен подкаст“. 

В епизода Тино сваля картите и отваря темата за новия си дългоочакван албум, кръстен лаконично, но многозначително – „Любов“. Оказва се, че заглавието може да бъде подвеждащо, защото вдъхновението зад проекта всъщност се ражда от една лична раздяла. Изпълнителят споделя как е превел сложните емоции, пустотата и различните нюанси на любовта през призмата на музиката, превръщайки я в многопластов герой. Вместо типичните клиширани песни за разбита любов, новият му проект изследва онази трансформираща сила, която те кара да се изправиш отново на крака.

В епизода Тино отваря вратата към своя вътрешен свят с характерната си смесица от тънка ирония, саморефлексия и позната дълбочина. Разговорът надниква отвъд клишетата за съвременната музикална сцена, за да разгледа живота такъв, какъвто е – с неговите абсурди, предизвикателства и моменти на чисто вдъхновение. Очаква ви един изключително честен диалог за това какво означава да твориш отвъд рамките и как се запазва автентичността в свят, пълен с очаквания.

Източник: Oreo

Защо понякога най-голямата смелост в музиката е да съблечеш всичко излишно? Тино споделя мотивите си зад завръщането си към по-суровото, органично звучене и акустичната китара. Ще научите повече за творческия му процес, за търсенето на истината във всяка нота и за специалната химия, която се ражда само по време на големите срещи с публиката на живо.

Епизодът носи и вълнуващи новини за феновете. Тино разкрива подробности около предстоящия си мащабен концерт на 15 октомври, посветен на новия му албум „Любов“. Разбираме какво прави това събитие толкова различно, каква е концепцията зад него и какво да очаква всеки, който иска да преживее тази музикална приказка на живо.

Гледайте целия епизод на The Voice Cast с Тино в нашия YouTube канал или слушайте аудио версията в платформите, за да разберете как да спечелите готини награди от Oreo.

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