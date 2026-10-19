Скопие привика в.у. посланика на България

П редставител на българското посолство в Скопие – изпълняващ длъжността „временно управляващ“ в отсъствието на посланик Желязко Радуков, беше извикан днес във външното министерство на Северна Македония, предаде БГНЕС.

Според Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония, по време на срещата е било изразено недоволство във връзка с неотдавнашно изявление на министъра на вътрешните работи на Република България Иван Демерджиев относно случая с Ива Михайлова; изявлението е било определено като обидно и провокативно.

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Скопие изрази недоволство и от изявление на посланик Радуков, като го определи като пряка намеса във вътрешните работи на страната, предвид направените оценки за работата на компетентните институции.

„От наша страна беше специално подчертано, че подобни провокации отклоняват двустранния диалог от рамката, в която трябва да се развиват добросъседските отношения – рамка, основана на взаимно уважение, сдържаност и конструктивна комуникация“, заявиха от Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония.

В този контекст беше посочено, че подобно поведение може да наложи адекватна институционална реакция в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, която ясно определя рамката на дипломатическата дейност и принципа за ненамеса във вътрешните работи на приемащата държава.

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„В края на срещата беше отново потвърден ангажиментът ни за развитие на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи; очакваме съответното ниво на ангажираност и отговорност и от българска страна“, се посочва в изявлението на дипломатическото ведомство.