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Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 15:05
Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния
Източник: iStock

У ченик от 7-и клас в училище в Румъния нападна с нож днес сутринта учителка и друг ученик, съобщават румънските медии. Нападателят е задържан, а двете ранени лица са поети от медицински екипи. Атаката е станала в гимназия „Щефан чел Маре“ в град Бистрица в Северна Румъния. Местните медии съобщават, че предполагаемият нападател е публикувал послания в социалните мрежи преди нападението.

Според информация на местни медии нападателят е 13-годишен ученик, който издирвал момче от 6-и клас. Той отишъл на училище малко преди 8 ч., но не влязъл в час, а отишъл в тоалетната, където е заснел видео, предназначено за социалните мрежи. На записа се вижда момче с маскировъчен шал на лицето и каска, което държи нож и телефон.

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„Подготвях това от 8 месеца! Ще се видим във Валхала! Правя го! Идея си нямате колко съм опасен!“, цитира думите на момчето от видеото „Диджи 24“. 

Има и видеозапис от коридора на училището, на който е заснет моментът на атаката. Ранената учителка е на 28 години, а момчето, което е опитало да й помогне и също е ранено, е на 12 години.

Според първоначалната информация, разпространена от властите във връзка със случая, нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза. Главният инспектор на Окръжния училищен инспекторат в Бистрица-Насъуд професор Василе Щеопоайе съобщи, че нападателят е търсел конкретен ученик от ромски произход. 

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Професорът каза, че ученикът, извършил нападението, е пристигнал от Испания през 2009-2010 г. 

Според криминолога Дан Антонеску, нападението може да има връзка с подражаване на насилствено поведение, видяно в социалните мрежи. Криминологът заяви, че ученикът не може да бъде подведен под съдебна отговорност, тъй като е под 14-годишна възраст.

Психиатърът Габриел Дякону заяви пред „Диджи 24“, че изглежда става дума за нападение, мотивирано от идеологически или расистки причини в резултат на процес на радикализация онлайн.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, София Георгиева    
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