Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

С игурността по българско-турската граница се е повишила значително, а броят на мигрантите, които преминават през нея, е намалял. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след среща с австрийския си колега Герхард Карнер във Виена, където е на работно посещение.

Двамата обсъдиха охраната на външните граници на Европейския съюз, подобряването на сигурността в Черно море и сътрудничеството между България и Австрия в областта на сигурността.

„Успяхме да създадем тристранен диалог между България, Турция и Гърция. Установихме много добро взаимодействие, което доведе до това, че този маршрут от един от най-проблемните в Европейския съюз се превърна в един от най-добре защитените участъци от външните граници на Съюза“, заяви Демерджиев.

Спад на задържанията по австрийско-унгарската граница

Значителен спад на задържанията се наблюдава и по австрийско-унгарската граница. През 41-вата календарна седмица на 2026 г. там са задържани само двама души, преминали незаконно границата.

„През последните години България инвестира мащабно в укрепването на охраната на външните си граници. Благодарение на тези усилия този участък от външната граница на ЕС се превърна в един от най-ефективно охраняваните и най-сигурните“, подчерта австрийският вътрешен министър Герхард Карнер.

Демерджиев благодари за подкрепата на Европейската комисия за подобряване на техническото обезпечаване на границата. Той изрази признателност и за участието на австрийски служители в охраната ѝ съвместно с българските служби и представители на Frontex.

България и Австрия ще задълбочат сътрудничеството си

По време на срещата двамата министри са обсъдили и развитието на двустранните отношения, както и въпроси, свързани със сигурността в Европейския съюз.

„С моя колега и мога да кажа приятел, федералния министър на вътрешните работи Герхард Карнер, обсъдихме редица въпроси в сферата на двустранните отношения и на развитието на сигурността в рамките на Европейския съюз. България е на много високо ниво, но имаме амбицията да задълбочим и надградим това сътрудничество“, заяви Демерджиев.