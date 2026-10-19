Млада жена загина при катастрофа в Първомай

Ж ена на 34 години загина при челен сблъсък между два автомобила в Първомай в неделя сутринта.

Катастрофата е станала около 9:30 ч., след като лек автомобил „Ситроен“, управляван от 22-годишен мъж, навлязъл в насрещната лента и се ударил в „Тойота“.

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При сблъсъка е пострадала и 75-годишната шофьорка на втория автомобил, която е оставена под лекарско наблюдение. Нейната 34-годишна спътничка е починала в линейката на път за болницата.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. От 22-годишния мъж е взета и кръвна проба за лабораторно изследване. Той е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.

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По случая е образувано досъдебно производство.