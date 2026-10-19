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Обрат в САЩ? Проучванията вещаят тежък удар за Тръмп на изборите за Конгреса

Демократите водят с 8 процентни пункта в национален мащаб, повтаряйки ситуацията отпреди „синята вълна“ през 2018 г.

19 октомври 2026, 14:40
Обрат в САЩ? Проучванията вещаят тежък удар за Тръмп на изборите за Конгреса
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Въз основа на настоящите социологически проучвания и историческите тенденции, Демократическата партия в САЩ изглежда е напът да постигне значителни успехи на междинните избори. Въпреки това, редица структурни предимства на републиканците и несигурността в нагласите на избирателите правят крайния изход далеч от предрешен.

Исторически погледнато, междинните избори в американската политика рядко са благосклонни към партията на действащия президент. Според анализ, цитиран от FOX News, от 1934 г. до 2018 г. партията в Белия дом е губила средно по 28 места в Камарата на представителите и четири в Сената. Тази тенденция създава сериозно предизвикателство за републиканците на фона на ниския рейтинг на президента Тръмп.

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Силата на демократите в национален мащаб и в ключови щати

Към момента демократите водят с 8 процентни пункта в националните проучвания за общия конгресен вот. Тази преднина е сравнима със ситуацията по същото време през 2018 г., когато те имаха аванс от около 7 пункта, преди да спечелят 41 нови места в Камарата на представителите. Подобни данни сочат потенциал за формирането на нова „синя вълна“.

Освен националната картина, данните от отделни щати също дават поводи за оптимизъм в лагера на демократите. В Северна Каролина кандидатът на демократите Рой Купър води пред републиканеца Майкъл Уотли с близо 10 пункта. В Мичиган Абдул Ел-Сайед има крехка преднина от 3 пункта пред Майк Роджърс, а в Мейн надпреварата между демократа Трой Джаксън и републиканския сенатор Сюзън Колинс е изключително оспорвана.

По-обезпокоителното за републиканците е, че демократите разширяват електоралната карта и са конкурентни дори в традиционно консервативни щати. В Тексас, където демократ не е печелил щатски избори от 1994 г., Джеймс Таларико води с около 3 пункта пред републиканеца Кен Пакстън. Надпревари в Айова, Южна Каролина, Аляска и дори Канзас също показват неочаквано силни резултати за кандидатите на Демократическата партия.

Предизвикателствата пред „синята вълна“

Въпреки позитивните за тях данни, демократите се сблъскват със сериозни препятствия. Републиканската партия разполага със значително финансово предимство, което тепърва ще бъде използвано в кампанията. Освен това, самата Демократическа партия страда от нисък рейтинг на одобрение – около 40%, което е почти толкова ниско, колкото и това на президента Тръмп.

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Структурни фактори също могат да ограничат евентуалните печалби за демократите. Според данни на The Cook Political Report, цитирани в материала, броят на конкурентните райони за Камарата на представителите е намалял значително в сравнение с 2018 г. – от 75 тогава на едва 21 в момента, класифицирани като напълно непредсказуеми. Това се дължи на прекрояването на избирателните райони и нарастващата политическа поляризация.

Икономическата ситуация също играе ключова роля. Проучване на Fox News показва, че 44% от американците смятат, че финансовото им състояние се влошава. Същевременно, 55% вярват, че демократите биха се справили по-добре с инфлацията, срещу 40%, които имат доверие на републиканците по този въпрос.

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В крайна сметка, както историята, така и настоящите данни дават предимство на демократите. Те изглеждат като фаворити за спечелване на Камарата на представителите и имат реален шанс да поемат контрола и над Сената. Въпреки това, с оставащи седмици до изборите, републиканците все още разполагат със структурни предимства и несравнимата способност на Доналд Тръмп да мобилизира своята база, което прави мащаба на крайния резултат неясен.

Източник: FOX News    
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