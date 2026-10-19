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Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер

Израелският софтуер Pegasus е бил използван срещу Раде Байич след негови изказвания за политическа намеса и злоупотреба с власт

19 октомври 2026, 14:51
Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер
Източник: БТА
  • Сръбският прокурор Раде Байич, разследващ предполагаема корупция около проекта Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионския софтуер Pegasus, сочи доклад на Citizen Lab и SHARE Foundation.
  • Скандалът със следенето в Сърбия обхваща и опозиционери, студентски активисти и ректора на Белградския университет; изследователите са потвърдили заразяване с Pegasus в някои случаи.
  • Не е установено кой стои зад атаките, а разкритията засилват опасенията за използване на шпионски технологии срещу хора, разследващи корупция или критикуващи властите.

Сръбски прокурор, разследващ предполагаема корупция около инвестиционен проект за изграждането на небостъргач Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионския софтуер Pegasus, разработен от израелската компания NSO Group. Това сочи изследване, оповестено в понеделник от изследователската лаборатория Citizen Lab към Университета в Торонто и сръбската организация за цифрови права SHARE Foundation.

Раде Байич, служител в сръбската прокуратура за организираната престъпност, е получил известие за заплаха от Apple чрез iMessage на 13 август. Според изследователите случаят е част от разрастващ се скандал със софтуер за наблюдение, засегнал представители на политическата опозиция, гражданското общество и държавни институции в Сърбия.

Разкритията идват на фона на нарастващите спорове около плановете за преустройство на бившата централа на югославската армия в Белград в луксозен комплекс с небостъргач Trump Tower. Проектът е свързан с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и е съпътстван от обвинения за политическа намеса и нередности при премахването на статута на защитено културно наследство на терена.

Шпионски скандал избухна в Сърбия

  • Разширяване на скандала със следенето

Случаят с Байич следва разкрития от септември, според които най-малко 14 души в Сърбия, сред които студентски активисти и представители на опозицията, са получили предупреждения, че може да са били обект на атаки с усъвършенстван шпионски софтуер. Изследователи от Citizen Lab са потвърдили заразяване с Pegasus в поне един от тези случаи.

„В Сърбия наблюдението чрез шпионски софтуер постепенно се разшири от гражданското общество и журналистите към студентски активисти, политици, а сега и представители на университетите и съдебната система“, заяви Андрияна Ристич, съветник по политиките в SHARE Foundation.

По думите ѝ ескалацията се подхранва от усещането за безнаказаност и бездействието на държавата, включително в случаи, по които са подадени жалби за предполагаеми престъпления.

Сред другите известни личности, засегнати от скандала, е ректорът на Белградския университет Владaн Джокич. Според същия доклад телефонът му е бил заразен с Pegasus.

Джокич се превърна във видна фигура в протестното движение в Сърбия, след като отказа да съдейства за правителствени действия срещу студентските демонстрации. Той е подложен на продължителен натиск от властите. На 31 март полицията извърши акция в университетските му кабинети, при която по информация от публикацията са били иззети компютри и сървъри.

До септември името на ректора често беше споменавано и като възможен лидер на подкрепяната от студентите изборна листа за предсрочните парламентарни избори в Сърбия, планирани за 25 октомври.

Проверяват за неправомерно използване на софтуер за подслушване

  • Не е установено кой стои зад атаките

Изследователите не са установили самоличността на лицата или структурите, които са използвали Pegasus срещу Байич и Джокич.

Джон Скот-Рейлтън, старши изследовател в Citizen Lab, разкритикува компанията NSO Group заради многократните ѝ уверения, че ще предотвратява злоупотреби с технологията си.

„Pegasus е технология за репресии“, заяви той. По думите му не е случайно, че хора, които се противопоставят на корупцията и защитават свободата, стават мишена на атаки със софтуер на NSO Group.

Разследването се провежда на фона на по-широките опасения за използването на технологии за дигитално наблюдение срещу представители на сръбското гражданско общество и държавни институции.

Източник: POLITICO    
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