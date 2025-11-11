Свят

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Равнището на дългосрочна безработица сред икономически активното население през 2024 г. е 1,9 на сто

11 ноември 2025, 14:19
Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година
Източник: iStock photos/Getty images

П рез 2024 г. 4,2 милиона души в ЕС са били безработни за 12 или повече месеца. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес на сайта на агенцията.

Равнището на дългосрочна безработица (хора без работа от 12 или повече месеца) сред икономически активното население (от 15 до 74 годишна възраст) през 2024 г. е 1,9 на сто. По този начин около 1 на всеки 3 безработни в ЕС е бил дългосрочно безработен. През 2023 г. равнището на дългосрочна безработица в ЕС е било 2,1 на сто.

Броят на безработните варира в различните региони на Евросъюза:

От 195-те региона в ЕС, за които има налични данни, 82 са регистрирали нива над средните за ЕС, 106 са имали нива под средните, а 7 са имали същия процент.

Както и при общото ниво на безработица, едни от най-високите нива на дългосрочна безработица са наблюдавани в южните страни от ЕС и няколко от най-отдалечените региони на Франция.

Най-висока годишна дългосрочна безработица през миналата година е регистрирана в испанските градове-ексклави в Северна Африка - Мелиля (16,3 на сто) и Сеута (15,8 на сто), както и във френската отвъдморска територия Гваделупа (11,4 на сто). Друг отдалечен френски регион - Реюнион, също отчита относително висок процент дългосрочна безработица (8,2 на сто).

Три региона в Южна Италия имат нива на дългосрочна безработица от поне 8 на сто - Кампания (9,9 на сто), Калабрия (8,3 на сто) и Сицилия (8 на сто).

В 52 региона в ЕС равнището на дългосрочна безработица е под 1 на сто. Тези региони са концентрирани главно в Северна Белгия, Чехия, Дания (всичките 5 региона), Северозападна Унгария, Нидерландия (всичките 10 региона, за които има данни), Австрия и Полша, Малта също регистрира ниво под 1 на сто.

Най-ниският процент в ЕС - 0,4 на сто е наблюдаван в 4 региона - съседните чешки региони Прага и Средночешка, както и провинциите Утрехт и Северен Брабант в Нидерландия.

Дългосрочната безработица в България през 2024 г. е на ниво 2,2 на сто, което е незначителен спад спрямо регистрираното през 2023 г. равнище от 2,3 на сто.

В страната ни през миналата година най-висока годишна дългосрочна безработица е регистрирана в Северозападния регион (5,8 на сто), следван от Северния централен регион (3,6 на сто).

Най-малко дългосрочно безработни лица през миналата година у нас е отчетено в Южния централен регион (1,2 на сто), Югозападния регион (1,5 на сто) и в Североизточния регион (1,6 на сто).

*Дългосрочната безработица обхваща безработните в продължение на 12 или повече месеца.

Източник: Марин Милков, БТА    
Евростат безработица България Европа
– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
