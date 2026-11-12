Сестрата на покойната звезда от "Годзила" Кейли Хотъл поема последната ѝ филмова роля

Н аследството на Кейли Хотъл ще продължи да живее чрез специален жест в памет на нейния последен филм.

По-голямата сестра на покойната актриса от "Годзила", Джазмин Хотъл, ще влезе в ролята, първоначално написана за Кейли в предстоящия игрален филм "Това, което не ни убива", потвърди пред сценаристът и продуцент на лентата Анди Минго.

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"Също като Кейли, Джазмин е глуха и нейното участие ни позволява да почетем паметта на Кейли, докато продължаваме работата, от която тя щеше да бъде част", споделя Минго пред PEOPLE.

‘Godzilla’ Actress Kaylee Hottle’s Sister Will Step in for Her in Unfinished Final Movie After Her Death at 18 https://t.co/uLFnitUuxq — People (@people) November 11, 2026

"Кончината на Кейли беше невъобразима трагедия и загубата ѝ се усеща дълбоко от всички, ангажирани с проекта", добавя той. "Когато започнахме да обсъждаме как да продължим напред, възможността Джазмин да поеме ролята на сестра си изпъкна като нещо изключително значимо.", каза още.

"Това, което не ни убива" разказва историята на хора с увреждания, които откриват, че именно качествата, които обществото ги е научило да възприема като ограничения, всъщност могат да бъдат техните необикновени сили. Филмът изследва темите за идентичността, устойчивостта и това какво означава да бъдеш герой, с актьорски състав, изграден изцяло от актьори с увреждания.

Сред останалите имена в продукцията са Алакуа Кокс, глуха актриса, позната от ролите си в продукциите на Марвел "Ехо" и "Ястребово око", както и Мади Хейнинг.

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"Като създатели на филми, още от самото начало бяхме решени да представим хората с увреждания по автентичен начин - както пред камерата, така и зад нея", казва Минго пред PEOPLE. "Вярваме, че публиката е готова за различен вид супергеройска история - такава, в която увреждането не е нещо, което трябва да бъде преодоляно или заличено, а е съществена част от онова, което прави тези герои изключителни.", казва още.

Той продължава: "За нас влизането на Джазмин в ролята на Кейли не е просто смяна в актьорския състав. Това е възможност да съхраним частица от наследството на Кейли, докато разказваме история, която се надяваме да докосне зрителите далеч отвъд общността на хората с увреждания."

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Кейли почина на 18-годишна възраст след автомобилна катастрофа във Фредерик, щата Мериленд, на 21 юли. Баща ѝ, Джошуа Хотъл, потвърди смъртта ѝ пред изданието TMZ, което първо съобщи новината. По-късно той сподели видео във Фейсбук, в което обяви съкрушителната вест на американски жестомимичен език.

Актрисата беше най-известна с ролята си на Джиа - младото глухо момиче, което изгражда специална връзка с Кинг Конг в киновселената на "Монстървърс". Родена в семейство на глухи родители, Кейли беше част от общност на глухи хора с дългогодишни традиции. И двамата ѝ родители са глухи, а четири поколения от семейството на баща ѝ са членове на тази общност, според вестник "Хюстън Кроникъл".

Пътят ѝ към Холивуд започва, след като се снима в реклама от 2017 г. за приложението за превод на американски жестомимичен език Convo. Видеото привлича вниманието на продуцентите зад поредицата за Годзила, които преценяват, че тя отговаря на описанието за образа на Джиа.

Кейли прави своя дебют в игралното кино през 2021 г. в "Годзила срещу Конг", където си партнира с Александър Скарсгард, Мили Боби Браун, Ребека Хол, Брайън Тайри Хенри и Ейса Гонсалес. Тя се завръща в ролята през 2024 г. в "Годзила и Конг: Новата империя", продължавайки историята на Джиа като осиновена дъщеря на героинята на Ребека Хол - д-р Айлийн Андрюс.

Извън популярната поредица, Кейли има участие в епизод на сериала "Магнум" от 2021 г. и получава номинация за награда "Сатурн" в категорията за най-добър млад изпълнител във филм за превъплъщението си в "Годзила и Конг: Новата империя".