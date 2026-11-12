Пламъци изпепелиха автобуси в Германия, щетите са за милиони

- Седем автобуса бяха унищожени при пожар в Ладенбург, близо до Манхайм, като щетите се оценяват на около 2 милиона евро.
- Още един автобус е леко повреден, но остава в движение, а няма пострадали хора.
- Пожарът е гасен няколко часа, а причината за възникването му се разследва.
Три автобуса изгоряха напълно в Ямбол
Седем паркирани автобуса са били унищожени при пожар на територията на фирма близо до град Манхайм в югозападната германска провинция Баден-Вюртемберг, съобщи днес полицията, цитирана от ДПА.
Пожарът е избухнал снощи в град Ладенбург и е причинил щети, оценявани на около два милиона евро (2,2 милиона долара). Няма данни за пострадали.
In Baden-Württemberg stehen plötzlich sieben Busse in Brand. Die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun. Ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindern die Einsatzkräfte weitgehend, der Schaden ist dennoch enorm. https://t.co/ueyKJ6GI9a— ntv Nachrichten (@ntvde) November 12, 2026
Още един автобус е получил леки повреди от огъня, но остава в движение, уточни полицията.
На мястото са били изпратени многобройни екипи на службите за спешно реагиране, а гасенето на пожара е продължило няколко часа.
Причината за пожара засега не е установена. Полицията е започнала разследване по Наказателния кодекс.