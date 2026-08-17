Парите ни

Близо 6,5 млрд. евро са отишли за пенсии за половин година

Разходите за пенсии нарастват с 10,2%, а средната пенсия на един пенсионер достига 517 евро през юни

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 август 2026, 10:13
Близо 6,5 млрд. евро са отишли за пенсии за половин година
За първите шест месеца на 2026 г. разходите за пенсии се увеличават с над 600 млн. евро спрямо същия период на предходната година.   
Източник: istock

Б лизо 6,5 млрд. евро са разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване през първите шест месеца на 2026 г. Спрямо същия период на 2025 г. сумата се увеличава с 603,6 млн. евро, или с 10,2%, показват последните данни на Националния осигурителен институт.

Пенсиите остават най-голямото перо в бюджета на държавното обществено осигуряване. Общите разходи към края на юни достигат 7,28 млрд. евро, което е с 643,3 млн. евро, или 9,7% повече, отколкото през първата половина на 2025 г.

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Повече пенсионери и по-висока средна пенсия

През юни 2026 г. пенсионерите в България са 2 069 079 души. За година броят им се увеличава с 12 701 души, или с 0,6%.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през юни достига 517,08 евро. Това е с 42,34 евро повече спрямо юни 2025 г., което представлява увеличение от 8,9%.

Ръстът на разходите за пенсии е по-висок от увеличението на броя на пенсионерите, като основната разлика идва от по-високите размери на изплащаните пенсии.

Приходите също растат с над 10%

За първото полугодие приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са 4,11 млрд. евро.

Те нарастват с 403,1 млн. евро, или с 10,9%, спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по бюджета на ДОО към края на юни е 3,18 млрд. евро.

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Над 735 млн. евро за обезщетения и помощи

Освен пенсиите, значително перо са паричните обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване.

За тях през първата половина на 2026 г. са изплатени 735,6 млн. евро, което е с 38,3 млн. евро повече спрямо същия период на 2025 г. Увеличението е 5,5%.

Отделно приходите в Учителския пенсионен фонд достигат 39,2 млн. евро, а разходите - 33,8 млн. евро. Разходите на фонда са с 4,9 млн. евро повече спрямо първото полугодие на 2025 г.

Данните показват, че както приходите, така и разходите на общественото осигуряване растат с близки темпове, но пенсиите продължават да формират основната част от разходите на системата.

Автор: Маргарита Костадинова
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