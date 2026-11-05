Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи плавателни съда

Д ва петролни танкера и един буксир са се възпламенили при отделни инциденти в Ормузкия проток, след като са се опитали да преминат по маршрути, които не са разрешени от Техеран. Това съобщи иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция, предаде Reuters.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

По информация на Корпуса единият танкер се е натъкнал на мина, докато се е опитвал да премине през коридор южно от Ормузкия проток. Другият плавателен съд е избухнал в пламъци при излизането си от пролива в източната му част.

Буксир, който се приближил до втория танкер, за да помогне за потушаването на пожара, също се възпламенил, се посочва в изявлението.

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Иранската страна не съобщава подробности за имената и флаговете на плавателните съдове, нито за състоянието на екипажите. Към момента информацията за причините за инцидентите се основава на съобщението на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Защо Ормузкият проток е стратегически важен

Ормузкият проток се намира между Иран и Оман и свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. Той е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол, тъй като през него преминава значителна част от износа на суров петрол и петролни продукти от държавите в Персийския залив.

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Сигурността на корабоплаването в района е от ключово значение за международните енергийни пазари. Ограниченията за преминаване и инцидентите с плавателни съдове създават риск от прекъсване на доставките и повишаване на транспортните и застрахователните разходи.

Иран многократно е предупреждавал корабите да не преминават през протока без разрешение от Техеран. В края на октомври Корпусът на гвардейците съобщи и за други инциденти с танкери, за които твърдеше, че са ударили мини и са се възпламенили при използване на неразрешени маршрути. Тогава "Асошиейтед прес" отбеляза, че не може независимо да потвърди иранските твърдения.