България

НАП и полицията разкриха схема с „кухи“ фирми и неплатени данъци

С цел избягване на заплащането се използват дружества, създадени само за нуждите на засечения престъпен механизъм

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 19:18
НАП и полицията разкриха схема с „кухи“ фирми и неплатени данъци
Източник: БГНЕС

Н АП, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и „Главна инспекция по труда“ провериха в сряда вечерта търговски обекти, собственост на т.нар. „кухи“ фирми, за които има съмнение, че са създадени за данъчни престъпления.

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Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна, като генерират данъчни задължения, които, въпреки че са коректно декларирани, не се заплащат. С цел избягване на заплащането се използват дружества, създадени само за нуждите на засечения престъпен механизъм, които са регистрирани на лица с нисък социален статус. 

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При проверките служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения на законодателството. В един от обектите не е издадена касова бележка, в осем е констатирано разминаване на сумите в касата и маркираните на касовия апарат. Инспекторите от ГИТ са констатирали и нередности при осъществяването на трудовите правоотношения, в това число работещи без трудов договор и непълнолетни, които не са имали разрешение за работа и са полагали труд след 22 часа.  

В заведение, собственост на дружество-длъжник, фискалните инспектори от НАП са иззели цялата касова наличност за погасяване на задължение по образувано изпълнително дело. 

Работата по установяването на допълнителни факти и обстоятелства по засечената престъпна схема продължава, като предстои да бъде изготвен доклад до Прокуратурата.  

Редактор: Николай Киров
Източник: НАП    
НАП данъчни престъпления кухи фирми
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