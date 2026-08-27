НАП и полицията разкриха схема с „кухи“ фирми и неплатени данъци

Н АП, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и „Главна инспекция по труда“ провериха в сряда вечерта търговски обекти, собственост на т.нар. „кухи“ фирми, за които има съмнение, че са създадени за данъчни престъпления.

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

Според засечения от проверяващите механизъм, търговските обекти развиват дейност през летния сезон на територията на цялата страна, като генерират данъчни задължения, които, въпреки че са коректно декларирани, не се заплащат. С цел избягване на заплащането се използват дружества, създадени само за нуждите на засечения престъпен механизъм, които са регистрирани на лица с нисък социален статус.

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При проверките служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения на законодателството. В един от обектите не е издадена касова бележка, в осем е констатирано разминаване на сумите в касата и маркираните на касовия апарат. Инспекторите от ГИТ са констатирали и нередности при осъществяването на трудовите правоотношения, в това число работещи без трудов договор и непълнолетни, които не са имали разрешение за работа и са полагали труд след 22 часа.

В заведение, собственост на дружество-длъжник, фискалните инспектори от НАП са иззели цялата касова наличност за погасяване на задължение по образувано изпълнително дело.

Работата по установяването на допълнителни факти и обстоятелства по засечената престъпна схема продължава, като предстои да бъде изготвен доклад до Прокуратурата.