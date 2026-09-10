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„Преди минути бяхме деца“: Джордж Клуни с трогателни думи за последните мигове с покойната си сестра

Холивудската звезда Джордж Клуни сподели емоционални подробности за загубата на сестра си Аделия „Ада“ Зайдлър. Актьорът разкри какви са били последните им съвместни моменти, как е преминал през скръбта и какво го е научила нейната внезапна смърт

Стела Христова Стела Христова

10 септември 2026, 10:27
„Преди минути бяхме деца“: Джордж Клуни с трогателни думи за последните мигове с покойната си сестра
Източник: Getty

Д жордж Клуни разказа за емоционалния момент, в който се е сбогувал със сестра си Аделия „Ада“ Зайдлър, когато тя почина през декември 2025 г.

Известният актьор, който получи „Златен лъв“ за цялостно творчество на филмовия фестивал във Венеция, говори на пресконференция за това колко дълбоко му е повлияла нейната внезапна смърт.

„Сестра ми, с която бях много близък, се разболя от рак миналата година и почина много скоро след това“, каза той. „Бях с нея, когато си отиде. Усещането да бъда до нея, да държа ръката ѝ, докато умираше, ми помогна да разбера колко краткотрайно е всичко. Сякаш преди минути двамата бяхме малки деца. Сякаш преди минути се държахме за ръце като деца.“

Двамата са израснали с разлика от само една година в Огъста, щата Кентъки, в семейството на журналиста Ник Клуни и предприемачката Нина Брус Уорън.

„Времето лети бързо и точно затова не трябва да търсим нищо друго освен радост“, продължи той. „Намирайте радост дори в нещата, които ви правят нещастни. Трябва да откривате радостта. Трябва да я търсите, да я изисквате от живота и от самите себе си. Това е всичко.“

„Защото, вижте, аз не знам какво се случва, след като умрем“, добави Джордж. „Никой от хората, които познавам, все още не се е върнал, за да ми разкаже как точно стоят нещата... Затова трябва да търсите радостта. И да се опитвате да я намирате за семейството и приятелите си.“

Джордж наруши мълчанието си относно смъртта на Ада още през декември в изявление пред списание People, където сподели: „Сестра ми Ада беше моят герой. Тя се изправи срещу рака със смелост и хумор. Никога не съм срещал някой толкова смел. На мен и Амал ще ни липсва ужасно.“

Ада остана да живее в Огъста, където израсна, и стана учителка по изобразително изкуство в начално училище. В гимназията нейните академични постижения ѝ носят отличието „Национален стипендиант за заслуги“.

Любовта ѝ към четенето я свързва с други читатели в местен литературен клуб. Тя е била член на Художествената гилдия на Огъста и главен организатор на годишния празничен парад „Бяла Коледа“ в града. Съпругът ѝ, Норман Зайдлър, умира от сърдечен удар през 2004 г., оставяйки след себе си техните две деца - Ник и Алисън.

През целия си живот Ада остава далеч от светлината на прожекторите, но присъства на пищната италианска сватба на Джордж с Амал Клуни през 2014 г., изглеждайки зашеметяващо в искряща сребърна рокля.

След смъртта ѝ тя е надживяна от брат си Джордж и техните родители Ник и Нина.

В интервю за "Ню Йорк Дейли Нюз"  през 2012 г. Ада прави рядък коментар за връзката си с Джордж и разкрива, че дори няма телефонния му номер. „Не бих искала да го имам в телефона си и след това да го загубя. Той може да ми се обажда и го прави от време на време, но имейлът е по-удобен и за двама ни“, казва тогава тя.

„Сестрите винаги искат да виждат по-често братята си, когато живеят на хиляди мили разстояние“, добавя тя. „Винаги ми е приятно да го виждам, но той е зает. Това е неговата работа. Много се гордея с него. Той работи наистина изключително много.“

Редактор: Стела Христова
Джордж Клуни Аделия Зайдлър семейство смърт скръб рак търсене на радост
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