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ЕК опростява правилата за обществените поръчки и въвежда „Купувай европейското“

Една регистрация за участие в различни държави и повече тежест за качеството вместо само за най-ниската цена

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

10 септември 2026, 10:08
ЕК опростява правилата за обществените поръчки и въвежда „Купувай европейското“
Източник: istock

О бществените поръчки в Европейския съюз са на път да се променят сериозно. Европейската комисия предлага нов Акт за обществените поръчки, който трябва да замени сегашната по-сложна рамка с по-единни правила, повече дигитализация и по-силен акцент върху качеството, сигурността и европейското производство.

Става дума за огромен пазар. Публичните покупки в ЕС са за около 2,5 трилиона евро годишно, или близо 15% от БВП на Съюза, което превръща обществените поръчки не просто в административна процедура, а в един от най-силните инструменти за влияние върху европейската икономика.

Една регистрация вместо участие през десетки различни системи

Една от най-практичните промени за бизнеса е създаването на общоевропейска цифрова система за обществени поръчки.

В момента компаниите, които искат да участват в търгове в различни държави, трябва да се съобразяват с различни платформи, документи, формуляри и национални процедури.

Новият модел предвижда фирмите да могат да използват една електронна регистрация и едни и същи фирмени данни при участие в различни процедури в ЕС. Целта е информацията да не се подава отново при всеки отделен търг.

Това е особено важно за малките и средните предприятия, за които административните разходи често са една от основните пречки да кандидатстват извън собствената си държава.

Три директиви трябва да станат един регламент

Сега обществените поръчки на европейско ниво се регулират основно чрез три различни директиви.

Предложението на Комисията е те да бъдат заменени с един регламент, който ще се прилага директно във всички държави членки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Стефан Сежурне определя това като „радикално опростяване“.

 

Идеята е да има по-малко различия между държавите и компаниите по-лесно да разбират какви правила важат, независимо къде кандидатстват.

Най-ниската цена вече няма да е водещият критерий

Една от най-съществените промени е в начина, по който ще се оценяват офертите.

Новите правила предвиждат договорите да се възлагат на база най-добро съотношение между цена и качество, а не основно на най-ниската предложена цена.

Критериите за качество трябва да формират поне 30% от крайната оценка, а при договорите, в които трудът има голямо значение, поне 50%.

Така при избора ще могат да тежат повече фактори като качество, устойчивост, сигурност на доставките, иновации и социални условия.

Какво означава „Купувай европейското“

Предложението не въвежда общо правило всички обществени поръчки да се печелят от компании от ЕС.

То обаче дава много по-широки възможности за европейско предпочитание в стратегически сектори.

В определени случаи властите ще могат да изключват оферти, при които европейското съдържание е под 50% от общата стойност, да ограничават достъпа само до оператори от ЕС или да дават предимство на европейски компании.

Това няма да важи автоматично за държави, с които ЕС има споразумения за взаимно отваряне на пазарите за обществени поръчки.

Защо Брюксел иска тази промяна

Причината не е само бюрокрацията. Европейската комисия все по-често разглежда обществените поръчки като инструмент за защита на собствената индустрия и за намаляване на зависимостта от външни доставчици.

Новите правила ще позволяват при оценката на офертите да се отчитат рискове като киберсигурност, зависимост от чужди доставчици, прекъсвания във веригите на доставки, критична инфраструктура и чуждо влияние.

Тази посока вече се вижда и в други европейски инициативи, включително мерките за насърчаване на продукти, произведени в ЕС, и за увеличаване на собственото индустриално производство.

Китайската конкуренция също е част от уравнението

Европейските институции от години поставят въпроса дали компании извън ЕС не печелят поръчки благодарение на силна държавна подкрепа и цени, с които европейските производители трудно могат да се конкурират.

Новата рамка трябва да даде повече възможности при подобни случаи да се отчита не само цената, но и по-широкият икономически и стратегически риск. Reuters посочва, че именно конкуренцията от евтини субсидирани стоки, включително от Китай, е сред факторите зад промяната.

Какво ще означава това за фирмите

За бизнеса най-видимата промяна би трябвало да бъде по-малко административна тежест.

По-единните правила и общата цифрова система могат да направят по-лесно участието в търгове извън националния пазар. Това би дало по-голям шанс и на по-малки компании да кандидатстват в други държави от ЕС.

В същото време фирмите ще трябва да обръщат повече внимание на качеството, европейското съдържание, устойчивостта и сигурността на доставките, защото тези показатели ще имат по-голяма тежест при избора.

Предложението тепърва трябва да премине през европейския законодателен процес. Ако бъде прието, то ще промени не само начина, по който държавите купуват стоки и услуги, но и начина, по който ЕС използва трилиони евро публични разходи като инструмент за подкрепа на собствената си икономика.

Автор: Маргарита Костадинова
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