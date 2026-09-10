Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев

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На 10 септември ще бъде учреден Инициативният комитет, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент като независима кандидатура.

Двамата поставят акцент върху европейската ориентация, икономическата компетентност, независимостта, сигурността и върховенството на реда.

Кандидатурата им се появява на фона на подготовката на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентската надпревара, докато ГЕРБ обяви, че няма да издига свои кандидати за изборите на 25 октомври.

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На 10 септември ще бъде учреден Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България.

Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара на 1 септември в Гоце Делчев. Гюров и Кандев представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда.

„Нашият Инициативен комитет е съставен от хора, от граждани, те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим“, заяви тогава кандидатът за президент Андрей Гюров.

По думите му той и Георги Кандев познават различни сфери от обществения живот – Гюров има опит във финансите, икономиката и науката, а Кандев – в правото, сигурността и прилагането на решенията на практика.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев заяви при обявяването на кандидатурата, че двамата предлагат „проект на богата и съвременна България“. Той подчерта, че може да бъде полезен със своя опит в сферата на сигурността.

Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден Инициативният комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Междувременно ГЕРБ обяви, че няма да издига свои кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Решението е взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията.