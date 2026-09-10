Съветници на Тръмп го предупредили, че войната с Иран може да продължи до 2029 г.

В района на Ормузкия проток и остров Кешм са чути експлозии, но причините и обстоятелствата около тях все още не са изяснени.

Напрежението между САЩ и Иран се засилва около стратегическия проток, през който преминава голяма част от световния транспорт на петрол и газ.

Съветници на Тръмп, сред тях Джей Ди Ванс и Марко Рубио, предупреждават, че конфликтът може да продължи до 2029 г., докато Тръмп публично очаква войната да приключи скоро след изборите през ноември.

Trump advisers warn Iran conflict may last through end of his term, WSJ reports https://t.co/xbIsv7KJ3a https://t.co/xbIsv7KJ3a — Reuters (@Reuters) September 9, 2026

Според местни медии в Южен Иран в района на Ормузкия проток, са били чути експлозии, предаде ДПА.

Експлозии са били чути в района на остров Кешм в протока, както и в района на градовете Сирик и Минаб, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, позовавайки се на официални източници. Причините за експлозиите и точните обстоятелства все още не са ясни.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Американските въоръжени сили неотдавна атакуваха няколко ирански петролни танкера в Ормузкия проток и в района. Те заявиха, че ударите са в отговор на атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона.

Ормузкият проток се превърна в централна точка на спора между Вашингтон и Техеран, посочва ДПА. Иран до голяма степен блокира трафика през стратегическия морски път, като заплашва и атакува корабите, преминаващи през него.

Протокът е основен световен маршрут за транспорт на петрол, природен газ и торове. Преди войната той беше отворен за корабоплаване.

Висши съветници от Белия дом, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили в разговори на четири очи президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да се проточи до края на неговия президентски мандат, съобщи междувременно в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на американски официални представители.

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Съветниците са казали на Тръмп по време на частни разговори в Белия дом, че Техеран може да продължи да се съпротивлява на американския натиск, което потенциално би удължило конфликта отвъд деня на встъпването в длъжност на следващия президент през януари 2029 г., твърди вестникът.

Предупреждението е в рязък контраст с публичните изявления на самия Тръмп относно войната, посочва Ройтерс. Президентът снощи заяви, че очаква войната да приключи „веднага след“ междинните избори в САЩ през ноември, като изтъкна, че Иран се опитва да повлияе на вота, но няма да може да поддържа съпротивата си още дълго.