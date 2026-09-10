Ким Чен-ун похвали севернокорейските войници, участващи във „военни операции в чужбина“

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщерята му присъстват на церемония по приемане на служба на ескадрен миноносец, 6 септември 2026 година

Ким Чен-ун похвали севернокорейските войници, участващи в „военни операции в чужбина“, вероятно визирайки силите, изпратени в подкрепа на Русия във войната срещу Украйна.

Според западни и южнокорейски оценки Пхенян е изпратил около 14–15 хиляди военнослужещи в Русия, като около 6000 са били убити или ранени.

Северна Корея продължава подготовката за евентуално ново изпращане на войски, а в замяна на военната подкрепа получава от Русия икономическа и военно-техническа помощ.

في إشارة للدعم العسكري الذي قدمته بيونغ يانغ لموسكو بحربها في كييف.. الزعيم كيم يشكر قوات بلاده المنتشرة في الخارج وذلك بخطاب في الذكرى الـ78 لتأسيس البلاد pic.twitter.com/4W1XPX70Ya — العربية (@AlArabiya) September 10, 2026

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се възползва от тържествата по повод 78-ата годишнина от основаването на държавата, за да похвали войските, участващи във „военни операции в чужбина“, съобщи държавната медия КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В реч, произнесена снощи в залата за събрания в Пхенян, Ким благодари на работниците и войниците за приноса им към държавата и изрази специални благодарности и уважение към командирите и войниците, „участващи във военни операции в чужбина“, вероятно визирайки севернокорейските войски, разположени в подкрепа на руската война в Украйна.

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Според западни и южнокорейски официални представители от края на 2024 година Северна Корея е изпратила около 14 000 до 15 000 войници да се сражават рамо до рамо с руските сили. През февруари 2026 година Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви, че по нейни оценки около 6000 севернокорейски войници са били убити или ранени.

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Министерството на отбраната на Южна Корея в края на август заяви, че Пхенян продължава подготовката за допълнително разполагане на войски в Русия, но няма признаци, че такова разполагане предстои в близко бъдеще.

Според южнокорейските разузнавателни служби в замяна за изпращането на войски и боеприпаси Пхенян е получил икономическа и военно-техническа помощ от Русия.