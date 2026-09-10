Изтекъл разузнавателен меморандум твърди с „висока степен на увереност“, че западни военни ветерани, включително от SAS и Navy SEALs, са обучавали руски граждани във военни лагери в България и Сърбия.

Твърденията са свързани с българския център Alfa-Metal, който предлага специализирано военно обучение; автентичността на меморандума и информацията в него обаче не са независимо потвърдени, а представители на SAS отхвърлят обвиненията.

Разкритието идва на фона на продължаващите руски атаки срещу Украйна и недостига на западна помощ: Киев твърди, че са необходими още 23 млрд. евро, 300 ракети Patriot и значително повече дронове и прехващачи.

British SAS and US Navy Seal veterans 'among Western ex servicemen training Russians to fight in Ukraine' at Bulgarian military camps, leaked report claims https://t.co/pJriKLKUqf — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 9, 2026

Ветерани от британските специални части SAS и американските военноморски тюлени Navy SEALs обучават руснаци да се сражават в Украйна във военен лагер в България, разкрива доклад, цитиран от Daily Mail .

Според оценка, изготвена за разузнавателните служби от мрежата „Пет очи“ (Five Eyes), с „висока степен на увереност“ е установено, че западни военни ветерани са били привлечени да обучават руски граждани, както и военнослужещи на активна служба.

Констатациите са станали известни, след като се твърди, че е изтекъл меморандум, изготвен за Австралийската служба за разузнаване и сигурност (ASIS). В него двама бивши австралийски служители от специалните части и един резервист на активна служба заявяват, че са били потърсени, за да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, които според твърденията работят с руснаци.

В предполагаемия меморандум се посочва, че лагер, управляван от центъра Alfa-Metal, компания за военно обучение в Меджени, Северна България, наема служители с „разнообразен професионален опит“, включително от SAS, Австралийския командоски полк, американските полицейски сили и Navy SEALs.

Международният център Alfa-Metal предлага обучение за специални части и усъвършенствани курсове за снайперисти на цена около 5000 евро (4292 британски лири) на човек. Компанията предлага услугите си на „служители от големи охранителни компании“, като сред целевите групи са бодигардове, служители по охрана на президенти и частни военни компании.

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Според изтеклия доклад обаче от началото на незаконното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. частни тренировъчни лагери в Европа са продължили да обучават руски граждани.

По думите на лицата, подали сигнали за нередностите, лагерът е продължил да обучава руски граждани и през 2025 г. Междувременно на уебсайта на центъра Alfa-Metal са публикувани снимки на логата на SAS и американските Navy SEALs при представянето на неговите „експертни“ инструктори „от цял свят“.

По закон в Обединеното кралство и Австралия бивши служители на специалните части нямат право да използват обучението и уменията си, за да подпомагат чужда държава.

Смята се, че компанията е публикувала и обява в LinkedIn за работа на ветерани от SAS в българския център.

Обявата, публикувана преди шест месеца, както съобщава Daily Telegraph , е търсила „гражданин на Обединеното кралство“ с „солиден оперативен опит и доказан опит като инструктор“.

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„В момента търсим опитен инструктор от SAS, който да се присъедини към нашия екип. Ако сте запалени по обучението, професионализма и повишаването на стандартите, ще се радваме да се свържете с нас“, е написала компанията.

На своя уебсайт центърът се определя като „представителство в България“ на базираната във Великобритания „Alfa Metal Ltd“. Той твърди, че е обучил повече от 7000 професионалисти.

Компанията също така посочва, че през 2025 г. е въвела курсове за обучение с дронове, след като е получила статут на сертифициран авиационен тренировъчен център. Цената на усъвършенстваните курсове за работа с дронове може да достигне 5500 евро (4723 британски лири).

Според западни представители Русия е понесла 1,4 милиона загуби на бойното поле, включително до 500 000 загинали. Смята се, че Москва губи с около 6000 военнослужещи месечно повече, отколкото успява да привлече чрез настоящите си наборни кампании.

Сега се смята, че изтеклият меморандум е обект на разследване от Австралийската разузнавателна служба, като източник е съобщил, че констатациите вероятно ще бъдат споделени с Великобритания и САЩ чрез разузнавателната мрежа „Пет очи“.

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Daily Mail не е успял независимо да потвърди твърденията, съдържащи се в меморандума.

Някои източници от SAS отхвърлиха обвиненията, че ветерани на подразделението са били използвани по този начин, определяйки подобна постъпка като предателство към техните ценности, пише Daily Mail.

Един от тях заяви, че SAS е „малка общност“ и „хората говорят“, като добави: „Ако някой правеше това, щяхме да знаем... Щях да бъда изключително изненадан и дълбоко разочарован.“

Констатациите излизат наяве, след като руският лидер Владимир Путин наруши 72-часовото прекратяване на огъня във войната между Русия и Украйна, като нареди удари по Киев.

Временното примирие се спазваше, докато американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф посещаваха Москва и Киев този месец с план за прекратяване на продължаващата вече четвърта година война в Украйна.

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Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия в „безсмислен терор“, след като опустошителна ракетна атака причини нови жертви сред цивилното население на Украйна.

Часове след ракетния обстрел Украйна предупреди британския министър на отбраната Уес Стрийтинг, че около 23 милиарда евро от жизненоважното финансиране, обещано от съюзниците ѝ, все още не са предоставени.

Русия замени огромните нощни обстрели с почти непрекъснати атаки с малък брой бързи реактивни дронове, с които украинската противовъздушна отбрана изпитва трудности да се справи заради недостига на ракети за ПВО.

При въздушните удари по Киев са загинали най-малко двама души, а десет са били ранени. От общо 32 руски крилати ракети Украйна е прехванала 31, но, както признаха украински представители, неизвестен брой балистични ракети са успели да преодолеят противовъздушната ѝ отбрана.

Във вторник президентът Зеленски заяви: „Русия умишлено се опита да изчисли атаката така, че да нанесе максимални щети на човешки живот. Никой удар срещу Украйна и срещу живота не може да остане ненаказан. Русия трябва да бъде спряна. Всеки ден убеждаваме партньорите си в необходимостта от ракети-прехващачи. Балистичните ракети остават особено трудни за прехващане.“

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Президентът Зеленски благодари на Германия за предоставянето на две пускови установки за системата „Пейтриът“ от запасите ѝ и на Великобритания за пакет от боеприпаси на стойност 100 милиона британски лири за зимата. Като цяло обаче западната помощ остава недостатъчна за нуждите на Украйна.

Часове по-късно, на последното заседание на Контактната група за отбраната на Украйна, ръководителят на отбраната на страната Евгений Хмара предупреди западните министри, включително британския Уес Стрийтинг:

„Единството в Европа, единството на целия свят, е необходимо, за да изпълним нашия военен план. Планът е толкова добър, колкото са ресурсите за неговото изпълнение, а финансовите решения са необходими днес. От 70-те милиарда евро за сигурност, обещани в Анкара, на последната среща на върха на НАТО, са предоставени 62 милиарда, включително двустранната помощ и заема от Европейския съюз. Допълнителните 8 милиарда все още не са предоставени. Искам обаче да подчертая, че общият недостиг на средства за отбраната е 23 милиарда евро. Моля да вземете необходимите финансови решения до ноември, за да можем да видим резултати на бойното поле още тази зима“, каза Хмара.

Стрийтинг отговори: „Дължим го на украинския народ да му предоставим всяка възможна подкрепа през една неизбежно трудна зима и да покажем на агресорите в Москва, че ангажиментът ни към Украйна остава непоколебим. Министър Хмара беше много ясен относно необходимостта на Украйна от 300 ракети „Пейтриът“ от запасите на партньорите, 500 ракети-прехващачи за въздушен бой и 2 милиарда британски лири за дронове.“

Великобритания също така разполага с все по-малко време, за да изпълни ангажимента си да достави на Украйна 120 000 дрона през тази година. Стрийтинг заяви, че досега през 2026 г. са били доставени „над 25 000“, като „още хиляди ще бъдат доставени преди зимата“.

Западът помогнал на Русия да се подготви за война?

Във вторник вечерта официални представители на отбраната потвърдиха, че Великобритания все още възнамерява да достигне целта от 120 000 дрона, тъй като доставките обикновено са концентрирани към края на годината. Според източници обаче запълването на недостига от 23 милиарда евро ще изисква сериозни усилия от съюзниците на Украйна.

При последните руски атаки бяха поразени критична инфраструктура в Киев, Одеса и Харков, както и Суми, където е била ударена железопътна гара. Като цяло Украйна е прехванала 175 въздушни боеприпаса. Страната рядко разкрива колко от руските бойни глави са успели да преодолеят противовъздушната ѝ отбрана.

Сгради бяха разрушени и избухнаха пожари в най-малко пет района на Киев. Последният пакет британска помощ включва ракети-прехващачи за противовъздушната отбрана, артилерийски снаряди с голям калибър и дронове. Украйна може да използва 100-те милиона британски лири и за закупуване на американски отбранителни ракети „Пейтриът“.

Мерките бяха обявени, след като Румъния потвърди, че службите ѝ за сигурност са осуетили руска саботажна мисия на нейна територия.

Говорител на Министерството на отбраната заяви: „Отдавнашна политика на последователните британски правителства е да не коментират въпроси, свързани със специалните сили или разузнаването на Обединеното кралство. Разполагаме със стабилно законодателство за противодействие на враждебна дейност от чужди държави, а Законът за националната сигурност предоставя на разузнавателните ни служби и полицията необходимите инструменти за откриване и предотвратяване на заплахи.“