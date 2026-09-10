Свят

Иран удари американска база в Йордания, самолет остана без едно крило

Около осем изтребителя Ф-15 са получили леки повреди, съобщава CBS, цитирана от световните агенции

10 септември 2026, 09:37
Сателитна снимка на военновъздушната база „Муафак Салти“ в Йордания
Сателитна снимка на военновъздушната база „Муафак Салти“ в Йордания   
Източник: БТА
  • При ударите в сряда вечерта по американската база „Муафак Салти“ в Йордания е бил тежко повреден самолет A-10, останал без едно крило, а около осем F-15 са получили леки щети.
  • Американската противовъздушна отбрана е изстреляла над 30 ракети „Пейтриът“, като няма данни за загинали американски военнослужещи.
  • Иран твърди, че е атакувал две американски бази в Йордания, докато йорданската армия съобщава за 18 прехванати ирански балистични ракети, а две са паднали в безлюдни райони.

Няколко американски военни самолета са били повредени при ударите в сряда вечерта по военновъздушната база „Муафак Салти“ в Йордания, съобщи днес телевизия Си Би Ес, цитирана от световните агенции.

Един самолет A-10 „Тъндърболт“ (Thunderbolt) е бил ударен и е останал без едно крило, докато около осем самолета Ф-15 са претърпели леки повреди и са били върнати в експлоатация, добави телевизията.

Снимки показват разрушения в бази на САЩ

Американските сили в Йордания са изстреляли над 30 ракети от системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ по време на атаката.

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Телевизията каза още, че няма информация за загинали американски военни при ударите в Йордания.

Представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция по-рано съобщи, че въздушно-космическите му сили са нанесли удари по военновъздушните бази „Муафак Салти“ и „Принц Хасан“ в Йордания, които се използват от ВВС на САЩ. Командването на въоръжените сили на Йордания заяви, че системите за противовъздушна отбрана на кралството са прехванали и свалили 18 ирански балистични ракети, а 2 са паднали в безлюдни райони.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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