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„Не беше сън“: Сандра Бълок разкри за страховити срещи със „светещ в яркозелено мъж“

Холивудската актриса Сандра Бълок сподели за зловещи преживявания с неизвестно същество, които е имала през годините. Признанието ѝ идва по време на промоцията на дългоочакваното продължение на култовата класика „Приложна магия 2“

Стела Христова Стела Христова

10 септември 2026, 09:42
„Не беше сън“: Сандра Бълок разкри за страховити срещи със „светещ в яркозелено мъж“
Сандра Бълок   
Източник: Getty

С андра Бълок и Никол Кидман отново ни потапят в света на магията. „Приложна магия 2“ излиза по кината на 11 септември, близо 30 години след като обичаната култова класика от 1998 г. запозна публиката със семейното проклятие на вещиците от рода Оуенс. Феновете с нетърпение очакват да видят две от най-емблематичните холивудски актриси отново в техните пленителни роли.

Преди премиерата списание HOLA! организира ексклузивна кръгла маса, вдъхновена от традицията за „среднощни маргарити“. На нея Бълок и Кидман се събраха заедно с по-младите си колеги Джоуи Кинг и Шоло Маридуена.

Актьорският състав теглеше въпроси и трябваше или да отговаря откровено, или да отпива глътка от питието си. Това доведе до няколко неочаквани разкрития, включително признанието на Бълок, че през целия си живот е била посещавана от един и същ „светещ в яркозелено мъж“.

На въпроса дали е преживявала паранормално събитие, което не може да обясни, Бълок разкри, че е имала не един, а цели три такива сблъсъка. Тя разказа, че първата среща е била, когато е била ученичка в първите класове на гимназията.

„Бях си у дома, в собственото си легло, и се събудих от глас, който казваше „Сандра“, сподели актрисата, отбелязвайки, че единствено майка ѝ я е наричала така. В стаята обаче нямало и следа от майка ѝ.

„Събудих се и до мен седеше някакъв яркозелен мъж, който почти приличаше на Алфред Хичкок“, обясни тя. „Беше плешив и просто седеше там. Това страховито ме уплаши. Изтичах от стаята, втурнах се при родителите ми и се опитах да се убедя, че е било просто сън.“

Бълок обаче се сблъсква със същото същество отново, докато е студентка в колежа. „Преминавах през наистина труден период“, разказва тя. „Тогава усетих как някой докосва крака ми, чух глас да казва „Сандра“ и когато се събудих, той отново стоеше там.“

Въпреки че историята звучи плашещо, актрисата подчерта, че никога не се е чувствала застрашена от мистериозната фигура. „Той не представляваше заплаха“, каза тя, описвайки го по-скоро като „зелено сияние“. Третият такъв случай се случва след преместването ѝ в Ню Йорк. „Всичко се повтори по абсолютно същия начин“, допълни Бълок, описвайки по-късно фигурата като „изключително нежна“ и „много спокойна“.

Докато Бълок сподели своята свръхестествена история, Никол Кидман насочи разговора в по-сантиментална посока. На въпроса с кого би искала да изпие по една „среднощна маргарита“, ако имаше възможност да избира абсолютно всеки, тя трогателно отговори: „С майка ми, баща ми, баба ми и дядо ми – с всички тях.“

Джоуи Кинг попита дали те биха пили маргарити с нея, на което Кидман отвърна: „О, определено, а след това щяхме да танцуваме и пеем. При нас винаги имаше много музика.“

Сандра Бълок и Никол Кидман на премиерата на "Приложна магия 2" в Лондон
15 снимки
Сандра Бълок Никол Кидман
Сандра Бълок Никол Кидман
Сандра Бълок Никол Кидман
Сандра Бълок Никол Кидман

Разговорът даде възможност на феновете да надникнат към връзката между различните поколения в центъра на „Приложна магия 2“. Бълок и Кидман се завръщат като сестрите Сали и Джилиън Оуенс, докато Кинг и Маридуена се присъединяват към актьорския състав като следващата генерация на семейството.

Продължението събира отново оригиналните вещици, като същевременно разширява познатия свят на жените от рода Оуенс, доказвайки, че почти три десетилетия по-късно магическата история има още какво да разкрие.

Редактор: Стела Христова
Приложна магия Сандра Бълок паранормално
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