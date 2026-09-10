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Доналд Тръмп с нова прогноза за край на войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не смята, че войната с Иран ще приключи преди междинните избори през ноември, като добави, че цените на петрола няма да паднат дотогава

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 септември 2026, 09:26
Доналд Тръмп с нова прогноза за край на войната с Иран
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че не смята, че войната с Иран ще приключи преди междинните избори през ноември, като добави, че цените на петрола няма да паднат дотогава.

„Смятам, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те не могат да издържат повече“, каза Тръмп за Техеран в сряда, съобщава британската медия Би Би Си (BBC).

Той направи тези коментари на път за Тексас за първата по рода си конвенция за междинните избори на партията и ги повтори там, като аргументира, че кратковременните икономически затруднения си струват, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие от Техеран.

Тръмп е изправен пред падащ рейтинг в проучванията и натиск от страна на своята Републиканска партия за прекратяване на войната с Иран. „Веднага след изборите цените на петрола ще тръгнат рязко надолу. Смятам, че това ще отнеме малко повече време от самите междинни избори“, каза Тръмп пред журналисти. 

Той добави, че Иран „отчаяно се опитва да повлияе на изборите, за да може на власт да дойде отстъпчива група хора“, очевиден намек за демократите, „които да ги оставят на мира и да им позволят да имат свое ядрено оръжие“.

Той не предостави доказателства за твърдението си относно изборите. Техеран многократно е отричал, че стреми да придобие ядрено оръжие.

На конвенцията в Тексас Тръмп повтори част от тези думи, като заяви, че цената на петрола ще падне рязко „веднага щом спечелим войната с Иран“. В речта си той спомена и недоволството сред част от американците по този въпрос: „Хората идват при мен и казват: „Желаех да не бяхте започвали войната в Иран. Сега бензинът поскъпна“.

Тръмп каза също, че е възможно да има последващи преговори с Иран, „но това не е нещо, към което се стремим в момента“.

Първоначално американският президент прогнозираше, че войната, която вече навлиза в своя седми месец, ще продължи само няколко седмици. Конфликтът и последващият му ефект върху всичко, от горивата до хранителните стоки, доведоха до рязък спад в неговия рейтинг и до натиск от страна на членовете на неговата партия, включително твърди негови поддръжници, за бързо приключване на войната.

Междинните избори ще се проведат на 3 ноември и републиканците са изправени пред опасността да изгубят контрола си върху Конгреса. На конвенцията Тръмп се опита да мобилизира партията преди ноември. Исторически погледнато, партията на действащия президент обикновено губи места в Конгреса по време на междинните избори.

Боевете в Близкия изток се засилиха през последните дни, тъй като петролни съоръжения в целия регион са подложени на атаки, което тласка нагоре световните цени на горивата и на всяка стока, изискваща транспорт.

Цената на петрола достигна 100 долара за барел в сряда за първи път от юли насам. По подобен начин по-рано тази седмица цената на дизеловото гориво в САЩ достигна рекордни нива, което вероятно ще предизвика верижен ефект върху цените в цялата страна.

В сряда американските военни заявиха, че са атакували пет петролни танкера, свързани с Иран. В отговор Техеран нанесе удари срещу два разрушителя на ВМС на САЩ и осем петролни танкера в Ормузкия проток, причинявайки „тежки щети“ на плавателните съдове, според иранските държавни медии.

Ден по-рано свързаните с Иран хути в Йемен предприеха вълна от атаки в Саудитска Арабия, предизвиквайки пожари в петролни съоръжения.

Военните действия, които възобновиха интензивността си наскоро, след като 60-дневното примирие между САЩ и Иран официално изтече миналия месец, засилиха и прогнозите, че нарастващите разходи за гориво могат да доведат до повишаване на лихвените проценти в САЩ.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Доналд Тръмп Иран Война с Иран Цени на петрола Междинни избори Ядрено оръжие САЩ Близък изток Републиканска партия Геополитика
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