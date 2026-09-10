„Време е да не им преча и да поема по своя път“: Анджелина Джоли с откровения за децата си

А нджелина Джоли сподели откровено за отглеждането на шестте си деца и плановете си за по-номадски начин на живот, след като всички те вече са пълнолетни, пише Page Six.

В ново интервю за списание L’Officiel 51-годишната звезда направи редки коментари за възпитанието на своите наследници - Мадокс (24 г.), Пакс (22 г.), Захара (21 г.), Шайло (20 г.) и 18-годишните близнаци Нокс и Вивиен.

„Мисля, че едно от най-важните неща е просто да не им пречиш“, заявява тя, подчертавайки, че се гордее от факта, че те следват собствен път.

„Като родител се опитваш да направиш много неща, но също така се опитваш и да не заставаш на пътя на това човешко същество, което има живот, отделен от твоя, и толкова много потенциал в съзнанието си. Искаш да си сигурен, че ги подкрепяш“, продължава тя.

Сега, когато всичките ѝ деца са вече възрастни, Джоли споделя, че с нетърпение очаква да започне да прави неща за себе си - нещо, което те напълно подкрепят.

Angelina Jolie makes rare comment about raising her 6 children to be ‘individuals’ https://t.co/5HGlO1z7zo pic.twitter.com/e5Ff80ggkY — Page Six (@PageSix) September 10, 2026

„Настина обичам и очаквам с нетърпение повече свързаност и общност. Не съм човек, който ходи по ваканции, пазарува или прави подобни неща. Представям си повече работа на терен, повече пътувания и просто да бъда навън сред света. Да подкарам отново мотора си, да се върна в самолета“, обяснява тя.

Тя добавя: „Това със сигурност е онова, което и децата ми искат! Те имаха мама тогава, когато имаха нужда да бъде мама. Сега биха искали да им се обадя от Тунис, където току-що съм кацнала със самолет, за да се срещна с местни художници“.

Звездата от „Господарка на злото“ споделя още, че би искала да живее извън САЩ и за известно време да води „номадски начин на живот“.

„Възнамерявам да се върна към повече практическа работа с моята фондация в Камбоджа и към работата си на терен. Всъщност не планирам да имам постоянна база“, казва тя.

Джоли споделя шестте си деца с бившия си съпруг Брад Пит, въпреки че децата са дистанцирани от 62-годишния холивудски актьор.

Мадокс, Шайло, Захара и Вивиен вече са предприели правни стъпки за премахване на фамилното име на баща си.

Източник споделя пред Page Six през юли, че Джоли не иска да се бори с Пит и „не е обидена“.

„Тя просто иска всички да се излекуват“, казва вътрешният източник.

„Ако хората знаеха цялата истина, щяха да изпитват повече съчувствие към децата и да ги уважават. Фактът, че те не говорят лошо и не споделят неща публично, показва единствено тяхното достойнство“, твърди още той.

Междувременно Пит говори открито за борбата си с последиците от развода си с Джоли.

Миналия месец в интервю за Esquire Пит заяви, че е имал „мрачни мисли“, докато се е опитвал да се справи със „семейните проблеми“ десетилетие след раздялата им.

„Болката беше толкова потискаща, че - нямаше да пристъпя към действие, но го усещах — можех да усетя студената стомана на куршума в главата си и това ми се струваше като облекчение“, споделя звездата от „Боен клуб“ пред списанието.

Когато журналистът го пита дали се справя с „детски проблеми“, той отговаря: „Семейни проблеми. Можем да спрем дотук“.