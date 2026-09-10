Гръцките власти разследват причината за внезапната смърт на Йоргос Мазонакис

Гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис, на 54 години, е починал след сърдечен арест по време на плазмафереза в частен медицински кабинет в Атина.

Точната причина за смъртта предстои да бъде установена чрез аутопсия, а властите проверяват дали процедурата е изиграла роля; до момента няма данни за неправомерни действия.

Здравните власти разследват и законността на кабинета и процедурата, тъй като според министъра плазмафереза не е разрешена в обикновена общомедицинска практика; проверяват се лицензът, лекарят, оборудването и документацията.

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Точната причина за смъртта на гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис остава предмет на разследване, след като 54-годишният певец е получил сърдечен арест по време на процедура за плазмафереза в частен медицински кабинет в Атина. Това посочва The Greek Herald .

По информация на местни медии Мазонакис е бил подложен на процедурата в медицинското заведение в централния атински квартал Колонаки, когато почувствал силен дискомфорт и загубил съзнание.

Той бил транспортиран с линейка до болница „Елпис“, където лекарите направили опити да го реанимират. Смъртта му била констатирана по-малко от час след приемането му в лечебното заведение.

Докато първоначалните информации свързваха смъртта му със сърдечен удар, очаква се аутопсията да установи точната медицинска причина и да изясни дали процедурата е изиграла някаква роля.

Гръцките власти разследват и хронологията на събитията, довели до спешното медицинско състояние, включително пристигането на Мазонакис в кабинета, появата на симптомите му и последвалото обаждане до спешните служби.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че според информацията сърдечният арест е настъпил по време на плазмафереза, или процедура за обмен на кръвна плазма, в обект, лицензиран като общомедицинска практика.

„Трябва да разследваме точните обстоятелства около инцидента“, заяви Георгиадис, като добави, че подобна процедура не е разрешена в обикновен медицински кабинет.

An autopsy and official investigation are expected to determine the precise cause of Giorgos Mazonakis’ death after he suffered cardiac arrest during a reported plasma-exchange procedure in Athens. https://t.co/5gFYCXtRoD — The Greek Herald (@greek_herald) September 9, 2026

Министърът поиска от Атинската медицинска асоциация незабавно да извърши проверка на обекта. Нейният председател д-р Йоргос Патулис заяви, че заведението е било лицензирано като общомедицинска практика още през 2013 г.

Властите проверяват документацията на лекаря, оборудването, открито в кабинета, както и документите, представени при получаването на лиценза за дейността.

„Ще проверим също какво е трябвало да извършва той и дали е имал право да предприема подобни действия“, заяви д-р Патулис.

Лекарят, който е наблюдавал Мазонакис по време на процедурата, е дал показания пред полицията, докато разследващите се опитват да установят обстоятелствата преди транспортирането му в болницата. До момента не са установени данни за неправомерни действия.

Мазонакис е израснал в района на Пирея и е с критски произход. Започва да се изявява в нощен клуб в Патра в началото на 90-те години, преди да подпише договор с PolyGram, днес част от Universal Music, и да издаде дебютния си албум през 1993 г.

Под влияние на известни гръцки певци като Стратос Дионисиу, Янис Париос, Маринела и Харис Алексиу той изгражда комерсиално успешен стил, съчетаващ традиционни гръцки музикални влияния със съвременен поп.

През цялата си кариера Мазонакис изнася концерти в Гърция и Кипър и се радва на силна популярност сред гръцките общности в диаспората в Австралия, Германия и САЩ.