България и Франция с космическо партньорство: „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум

Министър-председателят Румен Радев и президентът Еманюел Макрон по време на церемонията, на която „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство

България и Франция задълбочават сътрудничеството във високите технологии и космоса, след като „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум в Елисейския дворец.

Румен Радев посочи, че партньорството може да даде на България по-силно място в европейската космическа екосистема, като „ЕндуроСат“ ще може да използва френски ракети за извеждане на спътниците си.

Радев и Макрон обсъдиха и по-широко икономическо, инвестиционно и научно партньорство, а българският премиер разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер.

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти, след като заедно с президента на Франция Еманюел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ подписаха меморандум за разбирателство. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.

По думите на българския министър-председател подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът подчерта, че българската компания "ЕндуроСат" е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании, взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници.

Президентът Макрон беше първият, който започна дебата за стратегическата автономия на Европа, отбеляза още Румен Радев и добави, че в съвременни условия на бързо развиващи се технологии именно космическата наука, изследвания и индустрия са ключови сфери за нейното постигане.

На срещата си премиерът Радев и президентът Макрон са обсъдили и двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството във високите технологии, икономиката, инвестициите и науката.

В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция д-р Йозеф Ашбахер.

Във водената от българския министър-председател делегация за участие в Срещата на върха за космоса са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

За Срещата на върха за космоса, която започна вчера, са поканени 120 държави, с изключение на Русия, Иран и Северна Корея. Тя ще се проведе под стъкления покрив на "Гран Пале" в Париж.