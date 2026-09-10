България

Смущаващ случай в Бургас: Мъж снимал тайно деца по бански на плажа

Служител на плажа подал сигнал на 112, след като забелязал системно снимане на момичета, включително около 10-годишни

10 септември 2026, 08:34
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  • Мъж е задържан на Северния плаж в Бургас по сигнал, че скрито снима малки деца и млади момичета, включително около 10-годишни.
  • Полицията е иззела и проверила телефона му, като според концесионера са открити снимки на части от телата на млади жени; твърди се, че не е първи подобен случай.
  • Мъжът е освободен след проверката, а материалите са оформени в преписка, която предстои да бъде изпратена на Районната прокуратура в Бургас за преценка дали има данни за престъпление.

Мъж показвал порно на момичета в Бургас

Тревога на Северния плаж в Бургас, след като мъж беше задържан по сигнал, че снима малки деца. По разкази на очевидци той е обикалял плажа и е насочвал телефона си към деца, предимно момичета. Сигналът е подаден в сряда следобед - между 15 и 16 часа, след като служител на плажа забелязал поведението на мъжа и решил да подаде сигнал на телефон 112. Полицията е иззела устройството на мъжа. 

„Служители са забелязали лице със странно поведение. Държал се сякаш е дошъл на плажа, но не плажувал. Обикалял по шезлонгите и с телефона си, скрито, без знанието на посетителите, правил снимки на млади момичета, включително на около 10-годишна възраст, като ги заснемал по бански“. Това разказа в ефира на NOVA концесионерът на плаж "Бургас-север" Симеон Цветков.

По думите му служителят първоначално се опитал да се увери, че не става въпрос за погрешно впечатление. „След като забелязва, че поведението очевидно е целенасочено и системно, започва да го следи и подава сигнал на 112“, обясни Цветков. 

В Плевен задържаха мъж, правил снимки в обществена тоалетна

Малко след това на място пристигнали служители на полицията и мъжът бил задържан. При проверката той първоначално отказал да предостави телефона си. „Доколкото разбрах, е обяснил на органите на реда, че телефонът е негова лична вещ и че никой няма право да му гледа в устройството“, каза концесионерът.

Впоследствие телефонът бил проверен, като според информацията, с която разполага Цветков, в него са открити снимки на тела, или по-точно на части от телата на млади жени. „Нямам информация какво друго е съдържал телефонът му, но доколкото разбирам, това не е първият подобен случай“, заяви Симеон Цветков.

Мъжът е бил задържан от служители на Пето районно управление в Бургас, а след извършената проверка е освободен. По случая е съставена преписка, която предстои да бъде предадена на Районната прокуратура в Бургас. Предстои държавното обвинение да прецени има ли достатъчно данни за извършено престъпление и какви действия ще бъдат предприети по преписката.

 

 

Източник: NOVA    
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