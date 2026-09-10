Жестокост в центъра на Пловдив: Над 10 младежи нападнаха и гориха със запалки момче

- Над 10 младежи са нападнали свой връстник в центъра на Пловдив, като го удряли с юмруци и го горили със запалки.
- След сигнал на 112 полицията бързо е открила нападателите и ги е отвела в районното управление; битото момче е откарано в болница.
- Причината за нападението остава неизвестна, а информацията, че основният нападател е бил освободен и прибран от баща си, е непотвърдена.
15-годишен пострада тежко при сбиване в Пловдив
Банда от над 10 младежи нападнаха свои връстник в центъра на Пловдив. Грозните сцени се разиграли до мола на бул. “Руски”.
Нападналото момче било удряно с юмруци и горено със запалки.
Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на тел. 112, като на място пристигнала патрулка.
Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги откарали в районното.
Викнали и родителите им. По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление.
Битото момче е откарано с линейка в болница.
Не е ясна причината за проявената агресия.