Жестокост в центъра на Пловдив: Над 10 младежи нападнаха и гориха със запалки момче

Над 10 младежи са нападнали свой връстник в центъра на Пловдив, като го удряли с юмруци и го горили със запалки.

След сигнал на 112 полицията бързо е открила нападателите и ги е отвела в районното управление; битото момче е откарано в болница.

Причината за нападението остава неизвестна, а информацията, че основният нападател е бил освободен и прибран от баща си, е непотвърдена.

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Банда от над 10 младежи нападнаха свои връстник в центъра на Пловдив. Грозните сцени се разиграли до мола на бул. “Руски”.

Нападналото момче било удряно с юмруци и горено със запалки.

Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на тел. 112, като на място пристигнала патрулка.

Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги откарали в районното.

Викнали и родителите им. По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление.

Битото момче е откарано с линейка в болница.

Не е ясна причината за проявената агресия.