Свят

1000 долара на домакинство: Eдна много скъпа война за САЩ

Това, което трябваше да бъде краткотрайна военна кампания, се превръща в катастрофа за президента Тръмп, а американците все по-осезаемо усещат последиците от войната в Иран

10 септември 2026, 09:39
1000 долара на домакинство: Eдна много скъпа война за САЩ
Източник: iStock

Т ова, което трябваше да бъде краткотрайна военна кампания, се превръща в катастрофа за президента Тръмп, а американците все по-осезаемо усещат последиците от войната в Иран, съобщи Deutsche Welle.

Каква цена плащат САЩ за нея?

След повече от шест месеца война в Иран добрата новина за САЩ е, че американската икономика остава изненадващо стабилна. Повечето икономисти не прогнозират рецесия, а безработицата остава ниска. Въпреки това войната си има цена - нейните последствия се усещат в най-голяма степен от малките компании, пише АРД.

Ай Наваро, който има два фургона за храна в Сакраменто, разказва: „И двата имат нужда от генератори за охлаждане. А те са скъпи и ми се налага да прехвърлям част от допълнителните разходи върху клиентите".

Цените на дизела са рекордно високи

Проблемът произтича най-вече от високите цени на горивата. „Високите цени са последица от войната в Иран и ставащото в Ормузкия проток", обяснява Боб Макнейли, съветник по енергийните въпроси на бившия президент Джордж Буш.

Сраженията и блокадата на протока сериозно повлияха на доставките по това важно трасе. Отраженията стигат и до САЩ, посочва германската обществена медия. При това съвсем не става дума вече само за бензина. „Особено големи тревоги поражда рекордно поскъпналият дизел", казва експертката по суровините Алима Крофт.

По-големи разходи за транспорта и за храните

Нарастващите цени на дизела оскъпяват превоза на стоки - заради тях се увеличават разходите за транспорта, за стоките, за хранителните продукти и за пътуванията. Потребителите вече ежедневно усещат последствията от войната, пише АРД.

Конфликтът става все по-скъп и за държавата, изтъква представителят на организацията за защита на потребителите „Taxpayers for Common Sense" Гейб Мърфи. „Всеобхватните ни оценки сочат, че директните разходи за данъкоплатците вече надхвърлят 100 милиарда долара към края на юни, а оттогава са нараснали. Към това се добавят разходите за потребителите."

Бреме за данъкоплатците

Анализ разкрива, че до момента войната струва на американските семейства към 1000 долара на домакинство. При това американците плащат за войната едновременно на два фронта: чрез повишените жизнени разходи и по линия на бюджета, отбелязва германската обществена медия.

Към това се добавя обстоятелството, че голяма част от разходите е финансирана с кредити. Поради това ще нарасне перото на държавата за изплащане на лихви през следващите години, а в крайна сметка ще плащат данъкоплатците, докато оръжейните компании и части от енергийния бранш регистрират печалби.

Загриженост от високата инфлация

И поради това повечето анализатори не очакват тежка икономическа криза. По-голямата загриженост е, че инфлацията дълго ще остане висока и Централната банка ще продължи да държи лихвите високи, посочва АРД.

Конкретният израз на тези обстоятелства често се откроява в личния избор. Като при Шон Бенет, който тъкмо зарежда доста стария си автомобил.

„Досега имах кола без кредит. Но ще ми е трудно да си взема нова, плащайки за това вноски, застраховки и текущи разходи".

Затова той изобщо не е сигурен, че ще се сдобие с нов автомобил - това ще зависи и от войната на САЩ срещу Иран.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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