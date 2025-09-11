Свят

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

Банката обяви прогноза от 1,7 на сто за догодина

11 септември 2025, 16:51
ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.
Източник: БТА

Е вропейската централна банка (ЕЦБ) обяви актуализираните си прогнози за инфлацията и икономическия растеж в еврозоната.

Очаква се общата инфлация да достигне 2,1 на сто през 2025 г. . За 2026 г. прогнозата е 1,7 на сто, предава NOVA.

"Приветствахме два нови члена днес на масата. Първият беше новия гуверньор на Австрия – Мартин Кохер. Другият е Димитър Радев, който е управител на БНБ. Искам да приветствам всички от България, защото знам, че сте няколко човека тук в залата. Аз със сигурност се радвам, надявам се да се чувствате добре. Винаги е прекрасно да приветстваш нов член на масата, на която се вземат решенията", коментира президентът на ЕЦБ Кристин на пресконференцията, последвала двудневното заседание за определяне на лихвите.

Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!

"Още по-хубаво е, че България ще приеме еврото и вече ще споделя нашата валута от януари 2026 година", допълни тя.

Попитана какви предимства и рискове очакват България по пътя на приемането на еврото, Лагард обясни, че притеснения са се появявали и предишни пъти, когато са били заменяни и други валути. "Връщате ме с този въпрос няколко десетилетия назад, когато всички ние приемахме еврото и заменяхме с него която и да е валута - немска марка, френска лира, каквото се сетите. И тогава ние също се притеснявахме, защото се чудихме каква ще бъде тази промяна, какво ще донесе тя и дали ще проработи веднага. За наша изненада всичко мина гладко и имаше много плюсове, в това можете да сте убедени", обясни президентът на ЕЦБ.

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

"Еврото проработи и премахна този кошмар да трябва постоянно да превалутираш, ако искаш да пътуваш или да направиш международна транзакция, ако имаш бизнес в държава членка на ЕС. Тоест този обмен на пари беше подсилен и това идва заради стабилността. И това е идеята на ЕЦБ - да поддържа стабилност на валутата, на цените и да държи под контрол инфлацията", коментира Лагард.

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети (СНИМКИ)

По думите й инфлацията е много точно дефинирана като число. "Става дума за средносрочен план. Монетарната ни политика се изразява именно в това – да изпълним обещанията и целите, които сами сме си поставили. А от това печелят всички държави членки".

"Част от управлението на този процес е да участваме активно в дискусията. България ще има своята гледна точка и ще може да я изрази. Вярвам на Димитър Радев, че ще го направи. България ще има глас, вие ще имате право да коментирате всички решения по която и да е тема, които ЕЦБ ще взема. Тази банка вече е ваша, тя ще стане част от вашата тъкан. България има право да гласува, както всички останали 21 членки на борда на ЕЦБ и нейният глас ще бъде зачитан точно толкова, колкото и на останалите. Няма значение колко е голяма или малка държавата. Винаги по време на срещите и дискусиите аз следвам неотлъчно този принцип", допълни тя.

"Стабилност при цените, стабилност в монетарната политика. Вие вече сте част от този механизъм за съблюдение, така че знаете за стабилността на финансовата система. А колаборацията между нас и вас ще стане още по-близка след 1 януари 2026 година", обясни Лагард.

ЕЦБ няма да определя българския бюджет, когато влезем в еврозоната

"В момента на приемането на еврото всеки трябва да превалутира от лев към евро. Както се наложи да превалутираме от немска марка, френска лира, да не се повтарям отново. Понякога при превалутирането някои търговци или магазинери, всякакви бизнеси, се възползват от момента и се опитват да вдигнат мъничко цената. Случва се. Но вие имате инструменти. Доколкото знам от август вече имате създаден механизъм как да се превалутира и как се изчислява цената точно от лева към евро. И така и потребителите могат сами да сменят курса и да проверят дали търговците са изчислявали правилно", поясни президентът на ЕЦБ.

По думите й ако има някакъв опит за измама, то властите ще могат да приложат правилата за превалутиране. "И аз много се надявам, че вашите институции правят това, защото такива са правилата. Вълнуваме се да ви приемем. И не забравяйте – бидейки част от този пазар от 350 млн. души, вашата цел – независимо дали е ваканция или инвестиция, вече ще има ново лице. Цената и рискът са вече в евро. Благодаря!", допълни Лагард. 

Източник: NOVA    
ЕЦБ икономика
