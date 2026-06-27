Свят

Брутални глоби: Гърция забрани тротинетките за деца под 17 г.

При нарушения на забраната ще бъде налагана глоба от 150 евро. Предвижда се да бъде въведена и задължителна застраховка за хората, които карат такива превозни средства

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 09:23
Брутални глоби: Гърция забрани тротинетките за деца под 17 г.
Източник: БГНЕС

Г ръцкото правителство представи законопроект, с който се забранява на деца под 17 години да управляват електрически тротинетки, пише гръцкото издание Ekathimerini.

При нарушения на забраната ще бъде налагана глоба от 150 евро. Предвижда се да бъде въведена и задължителна застраховка за хората, които карат такива превозни средства.

Законопроектът на Министерството на транспорта е резултат от скорошна серия от тежки инциденти, някои от които фатални, с участието на деца на електрически тротинетки. Заместник-министърът на транспорта Йоргос Коцирас заяви, че са необходими спешни действия за въвеждане на по-строга и по-ефективна рамка за тези превозни средства, които са станали нещо обичайно по гръцките улици.

Глобата за каране на електрическа тротинетка по пътища, където ограничението на скоростта е над 50 километра в час, ще се увеличи от 30 на 350 евро, като водачите ще бъдат задължени да носят официални документи за самоличност и доказателство за застраховка за злополуки, а незастрахованите лица ще бъдат глобени с 250 евро.

Освен това ще има забрана за продажба, отдаване под наем или предоставяне по друг начин на електрически тротинетки на лица под 17 години, със задължение за проверка на възрастта на потенциалните потребители. Компаниите, които нарушават забраната, ще бъдат глобени с 1000 евро.

Водачите на електрически тротинетки вече са задължени да носят каски и им е забранено да превозват пътници, отбелязва Ekathimerini.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Агенция "Фокус"    
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