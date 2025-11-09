Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Ч ужденци, които са нарушили правилата за движение в Гърция, вече няма да могат да напуснат страната с автомобила си, ако не са платили наложена глоба. Система с цифрово свързване на митниците ще проверява всички превозни средства на граничните пунктове, съобщи министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу, пише 24 часа.

Министерството вече е във фаза на внедряване на системата. Митническите власти ще получават в реално време информация по регистрационните номера дали има наложена глоба за пътно нарушение. Плащането ще се извършва на граничния пункт при излизане от страната.

Същата система ще бъде въведена и на летищата в секторите, където се отдават автомобили под наем. При напускане на Гърция с ферибот също ще се проверяват неплатени глоби по регистрационните табели.

„Всяко потвърдено нарушение ще достигне до митниците в реално време. Шофьорът няма да може да напусне страната, ако не е уредил задълженията си. Това е истинско дигитално кръстовище, което не само защитава държавата от укриване на данъци, но и засилва равенството между гръцките и чуждестранните шофьори“, подчерта министърът.

Папастергиу допълни, че новата система скоро ще бъде разширена до туристически дестинации, където превозните средства с чуждестранни регистрационни номера и автомобилите под наем формират значителна част от трафика през летните месеци.

Целта е да се затворят всички „дупки“ и да се създаде „прозрачна, справедлива и автоматизирана публична администрация — от града до последната митническа служба в страната“.

Системата напълно автоматизира регистрирането на нарушенията, изпращането на призовки и събирането на глоби чрез централизирани механизми, докато приходите се разпределят на общините с прозрачност и стабилност. Средствата от глобите ще се влагат за подобряване на пътищата.

Гръцките власти припомнят, че е забранено да се шофира със замърсени регистрационни номера, а с глоба от 350 евро се наказва всеки опит за поставяне на стикер или умишлено прикриване на цялата информация по регистрацията на автомобила.