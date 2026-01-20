Осем AI камери в Гърция регистрираха 28 973 нарушения за по-малко от месец

И зкуственият интелект не захранва само чатботове и търсачки, сега поема и контрола върху обществената инфраструктура, по-специално върху движението. Не само това, но случката се разиграва в Гърция, където половин България се изнася през летните (а и не само) месеци, пише Carmarket.bg.

Гръцките власти изглежда са уцелили болна точка от общественото самосъзнание с ново поколение камери за движение с изкуствен интелект, разкривайки колко много шофьори третират правилата като незадължителни, когато няма никой наоколо.

Преди седмица писахме за старта на пилотната програма в Гърция, но сега властите разкриват по-широкообхватни резултати. За периода между 15 декември и 8 януари само 8 AI камери са регистрирали 28 973 нарушения.

В Гърция влизат в сила нови, много по-сериозни глоби за шофьорите - ето защо

Какво снимат тези камери?

За разлика от конвенционалните камери за скорост, които се фокусират върху един показател, тези нови системи, задвижвани от изкуствен интелект, обхващат много по-широк кръг от рушения. Те непрекъснато анализират моделите на трафика и поведението на водачите, добавяйки по-натрапчива детайлност към правоприлагането.

Камерите изглежда са доставени от Acusensus, австралийска компания, чиито системи за трафик с изкуствен интелект вече работят във Великобритания, Гърция, Австралия и няколко други страни. Те са способни да идентифицират шофьори, които използват мобилни телефони, не носят предпазни колани, превишават скоростта, преминават на червен светофар или шофират в бус лентите. Всичко това се случва автоматично, без никой физически да наблюдава записите на място.

Резултатите рисуват много по-откровена картина на ежедневните шофьорски навици, отколкото това, което конвенционалните патрули биха могли да разкрият. Въпреки че местоположението на камерите е публично достъпно, хиляди шофьори все още биват снимани, сякаш никой не ги наблюдава.

Колко лоша е ситуацията?

Първата партида камери е била монтирана на седем ключови места около Атина и южните ѝ предградия, предимно по главни пътища и кръстовища. Дори и с това ограничено внедряване, системите се оказват безмилостни, регистрирайки над 1100 нарушения на ден. Никой традиционен метод за прилагане не може да се сравни с този мащаб.

Данните от гръцкото Министерство на цифровото управление показват колко активни са били някои камери. Камера на бул. „Сингру“ е регистрирала над 8000 нарушения за непоставен предпазен колан и използване на телефон. Регистрирани са и 1028 нарушения на скоростта, всички в зона с ограничение от 90 км/ч.

Големите кръстовища пък явно са предпоставка за минаване на червено. На бул. „Вулиагменис“ една камера е регистрирала 13 722 нарушения на червен светофар за по-малко от месец. Булевард „Месогеон“ в Халандри не изостава много, като 5872 шофьори са регистрирани да преминават на червен светофар през същия период.

20 нови камери с изкуствен интелект ще следят за нарушители на пътя

Глоби директно на телефона ви

Засега камерите с изкуствен интелект остават във фаза на калибриране и оценка, което означава, че нарушенията се записват, но глобите все още не се издават автоматично. Това ще се промени по-късно този месец, след като пълната интеграция приключи.

Нарушителите ще започнат да получават автоматично глоби директно в своята дигитална пощенска кутия, с вградени снимки, които оставят малко място за спор.

Колко струва това на гръцките шофьори

Глобите са високи, не само по местните стандарти, но дори в сравнение с тези в Европа. В Гърция, ако бъдете хванати без предпазен колан или използвате мобилен телефон, се наказва с 350 евро. Глобите за превишена скорост варират от 150 до 750 евро, в зависимост от нарушението.

Санкциите за преминаване на червен светофар също са доста солени, като за първо нарушение е 700 евро и 60-дневно отнемане на шофьорската книжка. Второто нарушение увеличава глобата до 1000 евро и води до 180 сни без книжка. Нарушителите за трети път са изправени пред глоба от 2000 евро и цяла година забрана за движение. За да се поставят тези цифри в перспектива, средната месечна заплата в Гърция е около 1200 евро.

Какво предстои?

Това, което се знае със сигурност, е, че се очаква броят на регистрираните нарушения да нарасне значително с инсталирането на повече камери. Програмата включва общо 2000 фиксирани камери и още 500 мобилни устройства с бюджет от около 93,8 милиона евро, за снабдяване, инсталиране, интеграция, експлоатация и поддръжка.

Къде на друго място се прави нещо подобно?

Контролът на движението, подпомаган от изкуствен интелект, се превръща в позната част от ежедневното шофиране в големи части на света. Страни като Великобритания, Германия, Франция и Испания използват интелигентни системи от камери от години за засичане на превишена скорост, нарушения на червения светофар и разсеяно шофиране, докато Австралия засича и използването на мобилни телефони. Подобни подходи са вградени в политиките за безопасност на движението в САЩ, Индия, Китай, Япония и няколко държави от Близкия изток. Харесва ни или не, интелигентният контрол се превръща в глобална норма.