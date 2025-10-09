Пари

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Рисковете за бъдещето обаче остават високи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд

9 октомври 2025, 06:56
Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%
Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос
Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети
Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас
Петкова от Брюксел: Нищо не може да спре България по пътя ѝ към еврозоната

Петкова от Брюксел: Нищо не може да спре България по пътя ѝ към еврозоната
ЕП гласува проектодоклад за готовността на България за еврозоната

ЕП гласува проектодоклад за готовността на България за еврозоната
Как Филип Морис България преосмисля лидерството и променя играта за корпоративната култура?

Как Филип Морис България преосмисля лидерството и променя играта за корпоративната култура?
Цените на горивата у нас може да скочат до 2,80 лв., ако Иран затвори Ормузкия пролив

Цените на горивата у нас може да скочат до 2,80 лв., ако Иран затвори Ормузкия пролив

С ветовната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното през 2025 г., но рисковете за бъдещето остават високи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в реч в института "Милкен" във Вашингтон. 

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина"

"Глобалният растеж ще се забави незначително тази и идната година, като всичко свидетелства, че световната икономка се е справила с редица предизвикателства, но рисковете остават заради възможни колебания на финансовите пазари и геополитическото напрежение", отбеляза управляващият директор на МВФ.

Според нея тази устойчивост се дължи на по-добрите политически основи, приспособимостта на частния сектор, по-слабите от очакваното последствия от митата и благоприятните финансови условия.

Управителят на БНБ се срещна с Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева обаче подчерта в речта си, че сред многото промени - от геополитика и технологии до демографски и климатични предизвикателства, резултатът е изключително висока степен на несигурност в световен план.

"Това е новото нормално и е тук, за да остане", подчерта тя.

МВФ предупреждава, че световната икономика все още не е преминала най-тежките тестове.

"Историята ни учи, че благоприятните финансови условия могат внезапно да се обърнат и да забавят растежа, като най-силно засегнатите ще бъдат развиващите се страни", предупреди Кристалина Георгиева.

Тя изтъкна и трите ключови средносрочни цели, които според МВФ трябва да следват страните.

"Първо, устойчив растеж, който да създава работни места и да подобрява финансовата стабилност. Второ, възстановяване на възможностите на правителствата да реагират при кризи. И трето, намаляване на икономическите дисбаланси, които биха могли да доведат до финансови рискове."

"Световният държавен дълг ще надхвърли 100 процента от световния брутен вътрешен продукт (БВП) до 2029 г., което ограничава способността на правителствата да посрещат кризи", отбеляза Георгиева. Тя призова за внимателно планирана и комуникирана финансова консолидация, която да минимизира социалните напрежения. По-рано тази година МВФ очакваше това да се случи още през 2027 г.

МВФ очаква икономическият ръст в Европейския съюз "да спре"

Кристалина Георгиева заяви, че най-належащите въпроси, които ще се обсъждат идната седмица, когато финансовите министри и управителите на централните банки по света се съберат във Вашингтон за Годишните срещи на МВФ и Световната банка ще бъдат за глобалното икономическо въздействие на тези сили на трансформация и политическата турбуленция, която наблюдаваме.

Кристалина Георгиева за финансите в България и световната икономика

Кристалина Георгиева обърна особено внимание в речта си на ключови региони, като отправи конкретни препоръки. В САЩ, където, дефицитът по текущата сметка е на нива, невиждани от началото на новия век, са необходими действия в две широки направления: стъпки за справяне с дефицита на федералното правителство, тъй като съотношението федерален дълг /БВП е на път да надвиши рекордното си ниво след Втората световна война и устойчиви действия, които надхвърлят дискреционните разходи.

Китай се нуждае от фискални стимули, за да насърчи  частното потребление и да премине към нов модел на растеж. В Азия трябва да се укрепи вътрешната търговия и регионалната интеграция, а в Африка да се проведат стимулиращи бизнеса реформи, които могат да увеличат реалния БВП на глава от населението с над 10 на сто.

За Европа МВФ препоръчва по-решителни действия за повишаване на конкурентоспособността и завършване на интеграционните проекти. Кристалина Георгиева обърна специално внимание и на Германия, която е водещата икономика на Стария континент, препоръчвайки на Берлин да поддържа по-експанзивна фискална политика, за да стимулира частните инвестиции чрез подобряване на инфраструктурата.

Източник: БТА/Галя Горнишка    
В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

България пред криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

<p>Тръмп:&nbsp;Израел и &quot;Хамас&quot; с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени</p>

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Свят Преди 7 минути

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Любопитно Преди 26 минути

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина

.

Макрон - самотният президент

Свят Преди 31 минути

След оставката на премиера Льокорню хаосът във Франция е пълен, а президентът Макрон печели време

Основателят на Nvidia Дженсън Хуанг

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Технологии Преди 1 час

Тя ще се води както между компании, така и между държави

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

България Преди 8 часа

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!", посочва Терзиев

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Свят Преди 8 часа

Това е мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Свят Преди 8 часа

Френският премиер в оставка коментира, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство

<p>Медведев на посещение в КНДР</p>

Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Свят Преди 8 часа

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

България Преди 9 часа

Паднали скални късове има на още няколко места в старопрестолната столица

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Свят Преди 9 часа

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

<p>Какво се случва с беларуската опозиция, живееща в изгнание в Литва?</p>

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Свят Преди 9 часа

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Свят Преди 10 часа

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов"

Кола избухна в пламъци в Пловдив

Кола избухна в пламъци в Пловдив

България Преди 10 часа

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Свят Преди 10 часа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Свят Преди 10 часа

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

<p>Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София (ОБЗОР)</p>

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София

България Преди 10 часа

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село"

