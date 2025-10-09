Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Цените на горивата у нас може да скочат до 2,80 лв., ако Иран затвори Ормузкия пролив

Петкова от Брюксел: Нищо не може да спре България по пътя ѝ към еврозоната

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

С ветовната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното през 2025 г., но рисковете за бъдещето остават високи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в реч в института "Милкен" във Вашингтон.

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

"Глобалният растеж ще се забави незначително тази и идната година, като всичко свидетелства, че световната икономка се е справила с редица предизвикателства, но рисковете остават заради възможни колебания на финансовите пазари и геополитическото напрежение", отбеляза управляващият директор на МВФ.

Според нея тази устойчивост се дължи на по-добрите политически основи, приспособимостта на частния сектор, по-слабите от очакваното последствия от митата и благоприятните финансови условия.

Управителят на БНБ се срещна с Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева обаче подчерта в речта си, че сред многото промени - от геополитика и технологии до демографски и климатични предизвикателства, резултатът е изключително висока степен на несигурност в световен план.

"Това е новото нормално и е тук, за да остане", подчерта тя.

МВФ предупреждава, че световната икономика все още не е преминала най-тежките тестове.

"Историята ни учи, че благоприятните финансови условия могат внезапно да се обърнат и да забавят растежа, като най-силно засегнатите ще бъдат развиващите се страни", предупреди Кристалина Георгиева.

Тя изтъкна и трите ключови средносрочни цели, които според МВФ трябва да следват страните.

"Първо, устойчив растеж, който да създава работни места и да подобрява финансовата стабилност. Второ, възстановяване на възможностите на правителствата да реагират при кризи. И трето, намаляване на икономическите дисбаланси, които биха могли да доведат до финансови рискове."

"Световният държавен дълг ще надхвърли 100 процента от световния брутен вътрешен продукт (БВП) до 2029 г., което ограничава способността на правителствата да посрещат кризи", отбеляза Георгиева. Тя призова за внимателно планирана и комуникирана финансова консолидация, която да минимизира социалните напрежения. По-рано тази година МВФ очакваше това да се случи още през 2027 г.

МВФ очаква икономическият ръст в Европейския съюз "да спре"

Кристалина Георгиева заяви, че най-належащите въпроси, които ще се обсъждат идната седмица, когато финансовите министри и управителите на централните банки по света се съберат във Вашингтон за Годишните срещи на МВФ и Световната банка ще бъдат за глобалното икономическо въздействие на тези сили на трансформация и политическата турбуленция, която наблюдаваме.

Кристалина Георгиева за финансите в България и световната икономика

Кристалина Георгиева обърна особено внимание в речта си на ключови региони, като отправи конкретни препоръки. В САЩ, където, дефицитът по текущата сметка е на нива, невиждани от началото на новия век, са необходими действия в две широки направления: стъпки за справяне с дефицита на федералното правителство, тъй като съотношението федерален дълг /БВП е на път да надвиши рекордното си ниво след Втората световна война и устойчиви действия, които надхвърлят дискреционните разходи.

Китай се нуждае от фискални стимули, за да насърчи частното потребление и да премине към нов модел на растеж. В Азия трябва да се укрепи вътрешната търговия и регионалната интеграция, а в Африка да се проведат стимулиращи бизнеса реформи, които могат да увеличат реалния БВП на глава от населението с над 10 на сто.

За Европа МВФ препоръчва по-решителни действия за повишаване на конкурентоспособността и завършване на интеграционните проекти. Кристалина Георгиева обърна специално внимание и на Германия, която е водещата икономика на Стария континент, препоръчвайки на Берлин да поддържа по-експанзивна фискална политика, за да стимулира частните инвестиции чрез подобряване на инфраструктурата.