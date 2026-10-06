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Шакира и Пике се изправиха пред съда относно режима за виждане на децата си

Четири години след раздялата си, Шакира и Жерар Пике отново се изправиха един срещу друг в съда в Барселона. Певицата настоява бившият футболист да прекосява Атлантика за кратките ваканции, за да спести тежките пътувания на Милан и Саша

Стела Христова Стела Христова

6 октомври 2026, 16:21
Шакира и Пике се изправиха пред съда относно режима за виждане на децата си
Източник: Getty Images

П равната битка между Шакира и Жерар Пике навлезе в нова глава. Почти четири години след постигането на споразумение, което позволи на певицата да се установи в Маями с Милан и Саша, бившата двойка се срещна отново този вторник, 6 октомври, в Съда от първа инстанция в Барселона, за да предоговори графика за посещения на децата си. Срещата съвпада с престоя на изпълнителката в Испания за нейната концертна резиденция в Мадрид, която тя наскоро удължи с извънредна дата на 12 октомври поради огромния интерес, пише HOLA!

Предвид породения отзвук, юридическият екип на Шакира публикува официално изявление, в което обяснява точно какво иска изпълнителката и изяснява основен въпрос: искането ѝ не цели Пике да прекарва по-малко време с Милан и Саша, а да се преразпределят пътуванията, свързани с живота на хиляди километри разстояние.

Под заглавието „Шакира иска тежестта да не пада единствено върху децата“, нейните адвокати са категорични: „Искането не цели да намали времето, което децата прекарват с баща си“. Целта, добавят те, е „тежестта от пътуването между Маями и Барселона да не пада единствено върху тях, а да бъде споделена“.

Предложението на Шакира засяга най-вече кратките ваканции. Милан и Саша, съответно на 13 и 11 години, живеят за постоянно в Маями, а част от срещите с баща им изискват пътуване до Барселона.

Певицата смята, че когато ваканциите са кратки, Пике трябва да бъде този, който да прекосява Атлантическия океан. „Предлага се по време на кратките ваканции баща им да пътува до Маями“, се казва в изявлението. По този начин децата биха избегнали трансатлантическите полети за броени дни престой и свързаната с тях часова разлика.

Другият аргумент на Шакира е да се запази максимално ежедневието, което Милан и Саша вече са изградили в Съединените щати. Според нейните представители тази промяна би позволила „на децата да поддържат своята училищна, социална и семейна рутина за по-дълго време“ - нещо, което те считат за от решаващо значение за тяхното емоционално, физическо и академично благополучие.

Новият спор идва почти четири години след сложния преговорен процес, през който Шакира и Пике преминаха след раздялата си. През ноември 2022 г. те постигнаха споразумение, което позволи на изпълнителката да се премести с децата в Маями, и определиха условията, при които бившият футболист да поддържа редовна връзка с тях въпреки разстоянието.

По онова време и двамата настояваха, че Милан и Саша са техният основен приоритет. „Единствената ни цел е да им осигурим възможно най-голяма сигурност и защита“, заявиха те тогава в съвместно изявление, в което поискаха синовете им да продължат живота си в спокойна и безопасна среда.

Сега именно начинът, по който се организира това време с баща им, ги върна отново в съдебната зала. Според медийни публикации двете страни са се опитали да постигнат извънсъдебно споразумение преди заседанието, но преговорите не са довели до резултат.

Шакира и Пике се явиха лично този вторник на изслушването пред Първоинстанционен съд № 18 в Барселона, специализиран в семейното право. Докато тече тази нова глава от историята им, позицията на певицата остава твърда: тя не търси съкращаване на времето, което децата прекарват с баща си, а иска да гарантира, че постоянните пътувания няма да бъдат единствено на гърба на Милан и Саша.

Изявлението завършва с фокус върху момчетата и с призив за „уважение към личния живот на непълнолетните“, както и за „максимална дискретност“ при отразяването на казуса.

Редактор: Стела Христова
Шакира Жерар Пике Правна битка Попечителство над деца Съдебно споразумение График за посещения Семейно право Милан и Саша
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