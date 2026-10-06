„Махни си ръцете от сина ми!“: Майкъл Дъглас разкри за пиянски скандал с Джулия Робъртс

В новите си мемоари, които излизат днес, Майкъл Дъглас си спомня за неприятен инцидент с Джулия Робъртс, при който я е заплашил по време на парти за наградите „Златен глобус“, пише Page Six.

В книгата „One Helluva Ride“ („Едно лудо пътуване“) 82-годишният носител на „Оскар“ разказва, че по това време Робъртс е снимала „Линия на смъртта“ (Flatliners) – трилър от 1990 г., в който участва и тогавашният ѝ годеник Кийфър Съдърланд. Дъглас, който е продуцент на лентата, пристигнал на събитието със сина си Камерън, тогава на 13 години.

„Бяхме на бара и Джулия бе прегърнала сина ми, сякаш се гушкаше в него“, пише той. „В онзи момент той ми се стори объркан... но аз бях доста пиян.“, казва още той.

Звездата от „Фатално привличане“ си спомня как казал на Робъртс: „Махни си ръцете от сина ми, вземи този „Златен глобус“ и си го забий там, където слънцето не грее.“

Why a drunk Michael Douglas threatened Julia Roberts that he would take her Golden Globe ‘and stick it where the sun don’t shine’ https://t.co/6wNgqYIKBT https://t.co/MMfMdOx1QP — New York Post (@nypost) October 6, 2026

На следващата сутрин Дъглас получил обаждане от своя съпродуцент, който вече бил научил за панаира.

„Бях минал всякакви граници с най-търсената млада актриса в Холивуд“, признава звездата от „Уолстрийт“.

Той незабавно изпратил на Робъртс огромен букет рози с бележка и се извинил лично на нея и на Съдърланд.

„За щастие, те ми простиха достатъчно, за да надмогнем случката и да завършим филма“, пише актьорът. „С Кийфър останахме приятели. С Джулия – не съвсем.“, споделя още той.

Представител на Джулия Робъртс отказа коментар по темата.

Няколко години след този случай Майкъл Дъглас постъпва в рехабилитационна клиника за лечение на алкохолна и наркотична зависимост.

Michael Douglas reveals all in wild new memoir: Sexiling Danny DeVito, heavy drug use and more https://t.co/lbRvp2vSrg https://t.co/xqYEwnKGYG — Page Six (@PageSix) October 6, 2026

Автобиографичната му книга е пълна с пикантни истории от дългата му кариера в Холивуд, включително за извънбрачната му връзка с Катлийн Търнър по време на снимките на „Романс за камъка“.

„Първоначално се открихме като приятели, след това като колеги и накрая като любовници“, разкрива той. „След изтощителен снимачен ден в джунглата се промъквах в нейната хотелска стая, когато всички вече спяха.“, споделя той.

Аферата им приключва внезапно, когато тогавашната съпруга на Дъглас – Даяна Лукър, пристига на снимачната площадка заедно със сина им Камерън и търси сметка от Търнър.