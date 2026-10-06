Семейните военни игри на Путин вече са в разгара си

Русия превръща военното обучение в семейно състезание.

„Семейна Зарница“ е подкрепена от Путин и Кремъл - инициативата включва ветерани от войната срещу Украйна като инструктори и е представяна като патриотично възпитание.

В националния финал участват 89 семейни отбора, състезанията включват и симулации на бойна среда, първа помощ, евакуация и работа с оръжия.

Това, което започна като подкрепяна от Кремъл „патриотична“ инициатива за семейства, се превърна в национални състезания с военен характер, в които деца на възраст от 11 години тренират заедно с родителите си, боравят с оръжия, упражняват бойни умения и се обучават от ветерани от руската война срещу Украйна.

Русия разшири военното обучение за младежи, като го превърна в занимание за цели семейства и събра родители и деца в национални военни игри, включващи стрелба, хвърляне на гранати, работа с дронове и тактически упражнения.

Според „Баренц Обзървър“ на 6 октомври семейства от почти всички руски региони участват в състезанието „Семейна Зарница“, подкрепяна от Кремъл инициатива, представяна като начин за укрепване на „традиционните ценности“ и връзките между поколенията.

Отборите се състоят от двама възрастни и две деца на възраст 11 или повече години. Участниците носят военни униформи и се състезават в дисциплини, сред които хвърляне на гранати, разглобяване и сглобяване на автомати „Калашников“, стрелба, тактически действия на терен, оказване на първа помощ и евакуация на условно ранени.

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Тренировъчните полигони са проектирани така, че да наподобяват бойна среда, а на всяко семейство е назначен треньор, ветеран от руската война срещу Украйна.

Проектът беше официално представен в началото на 2025 г. от руската заместник-министърка на отбраната Анна Цивильова, а впоследствие получи подкрепата на Владимир Путин.

„Днес проектът „Семейна Зарница“ обединява семействата, укрепва връзката между поколенията и включва ветераните от Специалната военна операция в система за наставничество и патриотично възпитание на младите хора“, каза Цивильова, използвайки официалния руски термин за войната срещу Украйна.

Семейният отбор победи отборите от Печенга, Ловозеро и Мурманск, преди да стигне до националния финал във Волгоград, където завърши на 10-о място сред 89 отбора.

Евгения Максименко, майката в семейството, заяви, че състезанието включва дронове, мини, стрелба, гранати, радиовръзки и първа помощ, но определи екипната работа като основния урок.

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„Станахме ИСТИНСКИ отбор. Тук няма „майки“, „бащи“ или „деца“, написа тя в социалните мрежи.

Максименко е активна и в управляващата в Русия партия „Единна Русия“. През 2025 г. тя получи награда от бившия руски президент Дмитрий Медведев за работата си в женското движение на партията. Най-голямата ѝ дъщеря Лиза е член на военно-патриотичната младежка организация „ВОИН“ в Мурманск.

По-рано, през март 2025 г., Путин разпореди провеждането в цяла Русия на „Семейна Зарница“, военно-патриотично състезание за родители и деца, предложено от заместник-министъра на отбраната Анна Цивильова. Инициативата е замислена така, че да съчетава физически изпитания с патриотично възпитание и дейности, посветени на руската история и култура.