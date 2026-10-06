Свят

Семейните военни игри на Путин вече са в разгара си

Подкрепяното от Кремъл състезание събира родители и деца във военни униформи и включва стрелба, тактически упражнения, дронове и първа помощ

6 октомври 2026, 15:47
Семейните военни игри на Путин вече са в разгара си
Източник: NOVA
  • Русия превръща военното обучение в семейно състезание.
  • „Семейна Зарница“ е подкрепена от Путин и Кремъл - инициативата включва ветерани от войната срещу Украйна като инструктори и е представяна като патриотично възпитание.
  • В националния финал участват 89 семейни отбора, състезанията включват и симулации на бойна среда, първа помощ, евакуация и работа с оръжия.

Това, което започна като подкрепяна от Кремъл „патриотична“ инициатива за семейства, се превърна в национални състезания с военен характер, в които деца на възраст от 11 години тренират заедно с родителите си, боравят с оръжия, упражняват бойни умения и се обучават от ветерани от руската война срещу Украйна.

Русия разшири военното обучение за младежи, като го превърна в занимание за цели семейства и събра родители и деца в национални военни игри, включващи стрелба, хвърляне на гранати, работа с дронове и тактически упражнения.

Според „Баренц Обзървър“ на 6 октомври семейства от почти всички руски региони участват в състезанието „Семейна Зарница“, подкрепяна от Кремъл инициатива, представяна като начин за укрепване на „традиционните ценности“ и връзките между поколенията.

Отборите се състоят от двама възрастни и две деца на възраст 11 или повече години. Участниците носят военни униформи и се състезават в дисциплини, сред които хвърляне на гранати, разглобяване и сглобяване на автомати „Калашников“, стрелба, тактически действия на терен, оказване на първа помощ и евакуация на условно ранени.

Как Русия "възпитава" нови руснаци

Тренировъчните полигони са проектирани така, че да наподобяват бойна среда, а на всяко семейство е назначен треньор, ветеран от руската война срещу Украйна.

Проектът беше официално представен в началото на 2025 г. от руската заместник-министърка на отбраната Анна Цивильова, а впоследствие получи подкрепата на Владимир Путин.

„Днес проектът „Семейна Зарница“ обединява семействата, укрепва връзката между поколенията и включва ветераните от Специалната военна операция в система за наставничество и патриотично възпитание на младите хора“, каза Цивильова, използвайки официалния руски термин за войната срещу Украйна.

Семейният отбор победи отборите от Печенга, Ловозеро и Мурманск, преди да стигне до националния финал във Волгоград, където завърши на 10-о място сред 89 отбора.

Евгения Максименко, майката в семейството, заяви, че състезанието включва дронове, мини, стрелба, гранати, радиовръзки и първа помощ, но определи екипната работа като основния урок.

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

„Станахме ИСТИНСКИ отбор. Тук няма „майки“, „бащи“ или „деца“, написа тя в социалните мрежи.

Максименко е активна и в управляващата в Русия партия „Единна Русия“. През 2025 г. тя получи награда от бившия руски президент Дмитрий Медведев за работата си в женското движение на партията. Най-голямата ѝ дъщеря Лиза е член на военно-патриотичната младежка организация „ВОИН“ в Мурманск.

По-рано, през март 2025 г., Путин разпореди провеждането в цяла Русия на „Семейна Зарница“, военно-патриотично състезание за родители и деца, предложено от заместник-министъра на отбраната Анна Цивильова. Инициативата е замислена така, че да съчетава физически изпитания с патриотично възпитание и дейности, посветени на руската история и култура.

Източник: united24media    
Семейни военни игри Семейна Зарница Русия Владимир Путин Патриотично възпитание Военно обучение за деца Милитаризация Ветерани от войната в Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

Ким Кардашиян разкри изненадващия брой бавачки, които се грижат за четирите ѝ деца

Ким Кардашиян разкри изненадващия брой бавачки, които се грижат за четирите ѝ деца

Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 2 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 2 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

Любопитно Преди 10 минути

Пет години след като постави подкрепата за независимия бизнес в центъра на своя модел, компанията отчита 11,4% средногодишен ръст на продажбите и увеличен пазарен дял

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Парите ни Преди 30 минути

Според банката скъпото гориво е „необходимо“, за да не бъдат претоварени рафинериите

Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Любопитно Преди 1 час

Хората са обсебени от това да изглеждат по-млади, но какво ще кажете за запазването на остър ум? За мнозина мозъкът не е приоритет, докато нещо не се обърка. Но тогава вече може да сте изпуснали възможността да изпреварите проблема

Шакира и Пике се изправиха пред съда относно режима за виждане на децата си

Шакира и Пике се изправиха пред съда относно режима за виждане на децата си

Любопитно Преди 1 час

Четири години след раздялата си, Шакира и Жерар Пике отново се изправиха един срещу друг в съда в Барселона. Певицата настоява бившият футболист да прекосява Атлантика за кратките ваканции, за да спести тежките пътувания на Милан и Саша

<p>1000-годишна &bdquo;Ръка на Бога&ldquo; е открита край замъка от &bdquo;Имението Даунтън&ldquo;</p>

Откриха с металотърсач 1000-годишна „Ръка на Бога“ край замъка от „Имението Даунтън“

Свят Преди 1 час

Рядката находка от IX-X век изобразява божествена сила, а Британският музей вече я обяви за безценно национално богатство

Промоция има, стока няма: КЗП глоби три вериги с 95 000 евро

Промоция има, стока няма: КЗП глоби три вериги с 95 000 евро

Парите ни Преди 1 час

Две от веригите са обявили намаления на масло и захар, които липсват в магазините, а третата е посочила грешен произход на зеленчуци

Пазарлъкът се върна: Над половината жилища се продават с отстъпка

Пазарлъкът се върна: Над половината жилища се продават с отстъпка

Парите ни Преди 1 час

В Пловдив 60% от сделките са сключени по-евтино от първоначалната оферта, във Варна – 59%

Унгария разсекретява десетки хиляди комунистически досиета

Унгария разсекретява десетки хиляди комунистически досиета

Свят Преди 2 часа

Публикуването им вероятно би уличило действащи политици

Ебола прекрачи границата: Първа жертва в Кения

Ебола прекрачи границата: Първа жертва в Кения

Свят Преди 2 часа

Здравният министър Аден Дуале съобщи, че пациентът, който се разболял преди месец и е бил лекуван в няколко болници в ДР Конго, е починал броени дни след пристигането си в Найроби

<p>Разпад на Канада? Сепаратистите се върнаха на власт в Квебек</p>

Сепаратистите триумфират в Квебек, но остават без мнозинство

Свят Преди 2 часа

Квебекската партия се връща на власт, но без необходимите 64 места за мнозинство в 127-местния парламент

Съдбоносен сблъсък за двама от Обречените в “Игри на волята”

Съдбоносен сблъсък за двама от Обречените в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Един от изгнаниците влиза в голямата игра, а друг отпада още тази вечер

„Махни си ръцете от сина ми!“: Майкъл Дъглас разкри за пиянски скандал с Джулия Робъртс

„Махни си ръцете от сина ми!“: Майкъл Дъглас разкри за пиянски скандал с Джулия Робъртс

Любопитно Преди 2 часа

В новите си мемоари актьорът Майкъл Дъглас прави откровени разкрития за пиянски инцидент с Джулия Робъртс, при който я е заплашил заради 13-годишния си син, както и за аферата си с Катлийн Търнър по време на снимките на „Романс за камъка“

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба“: Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба“: Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла

България Преди 2 часа

Моряците от поразения в българската Изключителна икономическа зона кораб ABLE разкриха, че са били нападнати от морски дронове без никакво предупреждение, а двама от ранените вече са във Варна

Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море

Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море

Свят Преди 2 часа

Шпионски скандал в Германия: Арестуваха бивш шеф на разузнаването

Шпионски скандал в Германия: Арестуваха бивш шеф на разузнаването

Свят Преди 3 часа

Бившият шеф на германското разузнаване Аугуст Ханинг е арестуван по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда сила

Дебне дългова спирала: Фискалният съвет иска затягане на колана

Дебне дългова спирала: Фискалният съвет иска затягане на колана

Парите ни Преди 3 часа

Съветът предупреждава за възможна рецесия след 2028 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Националната кампания „Пресичам безопасно с TEDI“ стартира от Пазарджик

Edna.bg

„Реших го!“: Александър Сано се качи на автобус след четвърт век

Edna.bg

Илияна Йотова свиква КСНС за морската сигурност и критичната инфраструктура

Nova.bg

Прокуратурата: Лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ взели кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място

Nova.bg