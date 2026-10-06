Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Х ората са обсебени от това да изглеждат по-млади, но какво ще кажете за запазването на остър ум? За мнозина мозъкът не е приоритет, докато нещо не се обърка. Но тогава вече може да сте изпуснали възможността да изпреварите проблема.

„Всяко едно нещо, което правим в момента, оформя здравето на мозъка ни в бъдеще“, казва пред The New York Post д-р Ранди Д'Амико, директор на Програмата по неврохирургия за мозъчни и гръбначни метастази в болница „Нортуел Ленокс Хил“.

В крайна сметка генетиката играе роля, но тя не е цялата история. За разлика от вашата ДНК, много от факторите, които оформат когнитивното ви здраве, са под ваш контрол. „Навиците, които изграждате сега, са инвестиция в това кой ще бъдете в бъдеще“, казва Д'Амико.

Вижте седемте ежедневни навика, които тихо увреждат мозъка ви, и какво можете да направите по въпроса, в нашата галерия.