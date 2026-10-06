Ебола прекрачи границата: Първа жертва в Кения

К ения потвърди първия си случай на заразяване с Ебола – кенийски гражданин, който през последните седем години е живял в Демократична република Конго.

Здравният министър Аден Дуале съобщи, че пациентът, който се разболял преди месец и е бил лекуван в няколко болници в ДР Конго, е починал броени дни след пристигането си в Найроби.

Дуале уточни, че пациентът се е качил на републикански полет в събота и е преминал през стандартен здравен скрининг на основното летище в Найроби, преди да бъде транспортиран от свой роднина до болница в града, съобщава Би Би Си (BBC).

Повече от 4000 души са починали от Ебола в ДР Конго през тази година в рамките на втората най-смъртоносна позната епидемия от това заболяване.

Малко след като ДР Конго обяви епидемия от Ебола през май, случаи бяха регистрирани и в Уганда, където починаха двама души. Световната здравна организация (СЗО) обаче обяви страната за изчистена от вирусното заболяване през август.

Оттогава насам всички потвърдени случаи на болестта бяха откривани единствено на територията на ДР Конго. Настоящата епидемия е причинена от щама Бундибугио (Bundibugyo) на вируса Ебола, който е сравнително рядък и срещу когото към момента няма одобрена ваксина.

Дуале потвърди, че кенийският гражданин е дал положителен резултат именно за щама Бундибугио. По думите на министъра пациентът първоначално е пътувал по суша от ДР Конго до угандийската столица Кампала, откъдето е взел полет за Найроби.

Дуале допълни, че след приемането му в болницата в Найроби пациентът е бил прехвърлен в изолатор, изграден по време на пандемията от COVID-19. Именно там той е развил „висока температура, треска, силна отпадналост и слабост, болезнено преглъщане, мускулни болки и подкожни кървения“.

„Лекарите се съмняваха за вирусна хеморагична треска въз основа на симптомите и историята на пътуванията му, поради което бяха взети проби за изследване. Пробата се оказа позитивна за вируса Ебола Бундибугио“, заяви Дуале.

Пациентът е починал в 23:30 ч. (20:30 ч. по Гринуич) в понеделник, а погребението му е насрочено за по-късно във вторник при стриктно спазване на протоколите за обществено здраве.

Най-малко 28 контактни лица, включително членове на семейството и здравни работници, вече са идентифицирани, докато здравните власти издирват още 23 пътници и четирима членове на екипажа, пътували с него в същия полет.

Досега СЗО е регистрирала 4082 смъртни случая от общо 8463 заразени от появата на щама Бундибугио. Към момента няма одобрени ваксини или специфично лечение за този изключително заразен щам.