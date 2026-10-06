Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

М ъж е в критично състояние след падане с АТВ край село Кошарица, община Несебър.

Щастлива развръзка: Спасиха мъж, пострадал при инцидент с АТВ в Осоговската планина

Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас с тежки наранявания и опасност за живота, съобщиха пред БТА от болницата.

Мъжът бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до лечебното заведение. Инцидентът е станал по обед.

Вдигнаха въздушна линейка за пациент в тежко състояние от Бургас

След падането пострадалият е получил тежки травми, заради които се е наложил спешен въздушен транспорт до Бургас.