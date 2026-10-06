Двама мъже, душили с колан таксиметров шофьор, бяха осъдени

Д вама мъже бяха осъдени на по 4 години затвор за грабеж на таксиметров шофьор в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Случаят е от 14 декември 2025 г., когато около 3:40 часа на ул. „Корал“ в София двамата пътници решили да ограбят водача на такси, вместо да му платят за превоза.

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Единият от нападателите започнал да души шофьора с предпазния колан на автомобила. Другият издърпал от сенника чанта с пари и документи. Той взел и таблет от арматурното табло.

След нападението двамата избягали, но впоследствие били задържани от полицейски служители.

По случая било образувано досъдебно производство за грабеж, извършен в съучастие. В хода на разследването били събрани достатъчно доказателства за участието на двамата, а прокуратурата внесла обвинителен акт в съда.

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Състав на Софийския районен съд ги признал за виновни и им наложил по 4 години „лишаване от свобода“, които трябва да бъдат изтърпени ефективно.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.