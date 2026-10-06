Жена загина при инцидент на пътя край Злокучене

Ж ена на 71-годишна възраст загина при пътен инцидент на пътя между селата Злокучене и Бошуля, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът за катастрофата е получен в понеделник вечерта в Районното управление в Септември. По първоначални данни водач на лек автомобил „Фолксваген“ е блъснал пешеходката, която се е движила по пътното платно и е бутала ръчна количка.

На място са изпратени автопатрули на Районното управление в Септември, екипи на пожарната и Спешна помощ. При инцидента жената е починала.

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Установено е, че автомобилът е управляван от 20-годишна жена от Злокучене, а загиналата е нейна 71-годишна съсeлянка. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофиралата са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Двадесетгодишната жена е задържана в ареста на Районното управление в Септември.