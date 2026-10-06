Свят

Унгария разсекретява десетки хиляди комунистически досиета

Публикуването им вероятно би уличило действащи политици

Николай Киров Николай Киров

6 октомври 2026, 15:19
Унгария разсекретява десетки хиляди комунистически досиета
Източник: АР/БТА

У нгария скоро ще разсекрети десетки хиляди документи, съдържащи имената на хора, идентифицирани от бившите комунистически служби за държавна сигурност като офицери, информатори, сътрудници или лица, набелязани за вербуване, предаде "Асошиейтед прес".

Предстоящото разсекретяване на досиетата ще протече на два етапа, започващи на 4 ноември, съобщи днес службата, поддържаща историческия архив на службите за държавна сигурност. То е част от усилията на новото дясноцентристко правителство на Унгария да осигури по-голяма прозрачност в дейността на държавните институции.

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Според ръководството на архива въпросът за разсекретяването на досиетата е спорен още от началото на демократичния преход в Унгария преди 36 години. Това се дължи до голяма степен на факта, че публикуването им вероятно би уличило действащи политици.

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През април партия ТИСА на премиера Петер Мадяр спечели убедителна победа на парламентарните избори, слагайки край на дългогодишното управление на Виктор Орбан. Малко след това Мадяр заяви, че правителството му ще изпълни едно от най-важните обещания на демократичния преход - да направи съществуващите архиви публични и достъпни.

Според оценките на архива досиетата съдържат имената на около 50 000-60 000 души. Досега достъп до тях имаха само близки роднини на споменатите лица и изследователи. Сега документите ще могат да се разглеждат в онлайн база данни с възможност за търсене. Потребителите ще могат да търсят информация за служители на службите за сигурност, информатори и лица, набелязани за вербуване, по име, дата или място на раждане, име на майката, псевдоним, както и вид или номер на документ.

Някои документи ще бъдат частично редактирани с цел защита на чувствителни лични данни, включително информация за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация.

Вторият етап на разсекретяването е планиран за 25 февруари догодина, когато ще станат публично достъпни около 9000 досиета, съдържащи подробна информация за отделни вербувани лица или хора, набелязани за вербуване.

Унгарският архив отбеляза, че правителствата, наследили диктаторски режими, рядко разкриват имената на бивши агенти и информатори, а още по-рядко публикуват толкова подробни досиета, каквито Унгария се готви да направи достъпни.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Атанаси Петров    
Унгария Държавна сигурност Разсекретяване на досиета
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