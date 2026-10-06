Сепаратистите триумфират в Квебек, но остават без мнозинство

Квебекската партия спечели изборите, но без мнозинство.

Лидерът Пол Сен-Пиер Пламондон обещава референдум за независимост, но след края на президентството на Доналд Тръмп.

Подкрепата за независимостта остава около 30%, Квебек вече два пъти е отхвърлял суверенитета, последно през 1995 г.

🔴 UPDATE: Quebec separatists vow independence vote after provincial election win. The separatist Parti Québécois won provincial elections on Monday, but fell just short of enough seats to govern alone in Canada's French-speaking province, Quebec. Source: France 24. https://t.co/3isGiTSg7z — PulseX (@PulseX24) October 6, 2026

Квебекските сепаратисти обещават референдум за независимост след победа на провинциалните избори, но не успяват да спечелят мнозинство

Сепаратистката Квебекска партия (Parti Québécois) спечели провинциалните избори в Квебек в понеделник, но не получи достатъчно места, за да управлява самостоятелно. Партията се връща на власт с обещание да проведе нов референдум за независимост от Канада.

Резултатът връща партията на Пол Сен-Пиер Пламондон на власт за първи път от повече от десетилетие, но я лишава от търсеното мнозинство и я принуждава да разчита на опозиционни партии, докато се опитва да съживи дебата за независимостта на Квебек.

При преброяването на последните гласове партията вървеше към спечелването на близо 60 места, което е под необходимите 64 за мнозинство в 127-местното Национално събрание на Квебек, провинциалния парламент. Правителството на малцинството означава, че Квебекската партия ще се нуждае от подкрепата на опозиционни депутати, за да приема ключово законодателство и да оцелява при гласувания на вот на доверие.

Сен-Пиер Пламондон призна, че избирателите са отказали на партията му мнозинство. „Квебекците избраха Квебекската партия с искането да работи с останалите партии и аз чух това послание“, каза той.

Атентат след изборите в Квебек

Лидерът иска референдум за независимост

Той обеща да проведе нов референдум за независимост, макар да заяви, че ще изчака, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп вече не е на поста.

Сен-Пиер Пламондон представи независимостта като необходима за запазването на френскоезичната идентичност на Квебек, като заяви, че това е „въпрос на оцеляване“ за френскоговорящо население, което представлява само малка част от населението на Северна Америка. По думите му Квебек „просто иска да съществува самостоятелно като другите страни по света“, а референдумът ще позволи на жителите на провинцията сами да решат бъдещето си.

„Продължавам да мечтая и да си представям тази страна. Тази мечта един ден ще бъде осъществена“, каза Сен-Пиер Пламондон в победната си реч.

Той също се опита да успокои канадците извън Квебек. „Проектът за независимост не е свързан с това да ви изключим. Квебек никога няма да промени географското си положение, така че имаме интерес да работим заедно“, каза той.

Лидерката на Коалиция „Бъдеще Квебек“ (CAQ) Кристин Фрешет призна поражението, като заяви, че избирателите са направили своя избор и че поема пълната отговорност за „трудния резултат“. CAQ, която влезе в изборите с 79 места, остана без нито един депутат в парламента, а Фрешет загуби собственото си място в Троа-Ривиер.

Жителите на френскоговорящата провинция гласуваха "против" на референдумите през 1980 и 1995 г.

Победата не е мандат за независимост

Победата на Квебекската партия обаче не означава, че мнозинството от жителите на провинцията подкрепят отделянето от Канада.

„Това не бяха избори за независимост, която в момента не е популярна в Квебек, а за отстраняване на CAQ, партията, която е на власт от 2018 г.“, заяви Даниел Белан, професор по политически науки в университета „Макгил“ в Монреал.

Подкрепата за независимостта остава около 30%, което е ниско в исторически план, каза той. Според Белан резултатът без мнозинство вероятно е добра новина за правителството на премиера Марк Карни, тъй като може да затрудни Квебекската партия при подготовката и евентуалното свикване на референдум за независимост.

Квебекската партия ще се сблъска с опозиция както от либералите, така и от консерваторите, чиито лидери заявиха, че ще се противопоставят на опитите за провеждане на референдум за суверенитет. „Квебек солидар“, друга партия, подкрепяща независимостта, може да се окаже решаваща за мнозинството и евентуално да подкрепи Квебекската партия при референдум.

Карни поздрави Сен-Пиер Пламондон и даде знак, че Отава ще работи с бъдещото сепаратистко правителство. „Изграждането на по-силен Квебек е в основата на нашата мисия за изграждане на по-силна Канада“, каза Карни. Той заяви, че двете правителства ще работят заедно, за да подкрепят засегнатите от американските мита предприятия и работници, да създават работни места и да строят жилища.

Сепаратистите спечелиха изборите в Каталуния

Резултатът в Квебек отново поставя въпроса за единството на Канада

Белан обаче заяви, че сепаратистко правителство в Квебек представлява ново предизвикателство за националното единство пред Карни, особено на фона на друг предстоящ вот, свързан с независимостта, в друга част на Канада.

Резултатът в Квебек идва две седмици преди жителите на Албърта да гласуват на 19 октомври дали да бъде проведен референдум за отделяне от Канада.

„Това, че партия, подкрепяща независимостта, спечели в Квебек едва две седмици преди референдум, свързан с независимостта, в Албърта, може да подскаже на администрацията на Тръмп, че националното единство продължава да бъде сериозен въпрос в Канада въпреки популярността на Марк Карни“, каза Белан.

Избирателите в Квебек два пъти са отхвърляли суверенитета, като последният път беше на референдума през 1995 г., когато разликата беше изключително малка.

Квебек, където около 80% от населението говори френски, вече разполага със значителна автономия. Провинцията с население 9,1 милиона души събира собствен данък върху доходите, има имиграционни политики, насърчаващи френскоговорящите, и закони, които дават предимство на френския език пред английския.

Дори след победата на Квебекската партия митата на Тръмп и реториката му за превръщането на Канада в 51-вия американски щат усложниха аргументите на сепаратистите, като засилиха канадския национализъм и дадоха на някои френскоговорящи жители на Квебек още една причина да ценят оставането си в Канада.

Митата на Тръмп и многократните му заплахи към Канада се превърнаха в определяща тема на федералните избори през 2025 г., като помогнаха на либералите на Карни да спечелят, след като партията значително изоставаше преди Тръмп да се върне в Белия дом.