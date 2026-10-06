Откриха с металотърсач 1000-годишна „Ръка на Бога“ край замъка от „Имението Даунтън“

Т ихо поле, ден в търсене и сигнал, който променя всичко. Така един дългогодишен любител се оказва с част от англосаксонската история в дланта си - само на няколко мили от величествения замък, който служи за декор на сериала „Имението Даунтън“.

58-годишният Ник Бери участвал в събиране на металотърсачи върху земеделска земя в Ашмансуърт, Хемпшир, когато апаратът му подал силен и ясен звуков сигнал. От почвата излязъл нищожен златен медальон във формата на човешка ръка, за който се смята, че е на около 1000 години.

A glint of #gold. Then a hand. #metaldetecting Nick Berry, detecting at the Rodney Cook Memorial rally near Newbury, hit a crisp two-way on the Manticore. VDI 14. Out of the first clod: a gold hand, 32 mm, 1.66 g. https://t.co/xkJGFusCGc — @_Treasure_Kings_ (@_Treasure_Kings) October 5, 2026

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Според Daily Mail Британският музей вече се е намесил и е обявил находката за съкровище, което задължително трябва да бъде запазено за нацията поради своята уникалност.

Сигнал от последния участък на нивата

Бери и двама негови спътници избрали отдалечен ъгъл на нивата, който никой преди това не бил претърсвал.

„Решихме да отидем до един участък в далечния край, където никой не беше търсил. Бяхме трима и аз бях по средата. Получих наистина добър сигнал. Изкопах дупка, погледнах вътре и веднага видях блясъка на злато“, споделя той пред Daily Mail.

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След като разкопал и се вгледал в дупката, той веднага забелязал златния отблясък. Докато го изваждал, той споделя, че е изпитал странна емоция. След като изчеткал рохкавата пръст, осъзнал, че обектът е малка ръка - нещо, което му се сторило доста иронично.

Търсач с над 30-годишен опит, той заявява пред вестника, че никога не е виждал подобно нещо, и го нарича „находката на живота си“.

„Никога повече няма да намеря нищо подобно“, казва той.

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Какво представлява и откъде произлиза?

Бери, женен баща на две деца от Нортхамптън, съобщил за разкритието на местния си служител по връзки с находките, а медальонът вече се намира в Британския музей.

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Било му съобщено, че предметът датира от ранносредновековния англосаксонски период, най-вероятно от IX или X век. Поради стила му обаче експертите не смятат, че е изработен в Англия.

„Задължително е принадлежал на високопоставена личност, вероятно благородник, и със сигурност е носен на шията като талисман“, казва Бери.

От музея вярват, че артефактът произхожда от по-далечния изток.

С тегло от едва 1,6 грама, предметът е от изключително висок карат злато, което си личи по богатия му цвят. Бери няма представа колко струва и не очаква да го получи обратно.

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Ръката на Бога

Daily Mail съобщава, че ръката най-вероятно е символизирала „Ръката на Бога“, според Джулиан Евън-Харт, редактор на списание Treasure Hunting.

Той обяснява, че символът на ръката се появява върху няколко сребърни монети от късносаксонската и викингската епоха, както и в по-късното църковно изкуство, където олицетворява божествената сила. Според него медальонът е бил притежание на човек с много висок социален статус.

Бери добавя, че ръцете винаги са носили специално значение - като например ръкостискането, което показва, че не държиш оръжие.

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В близост до медальона не е намерено нищо друго, затова експертите смятат, че собственикът му просто го е изпуснал и никога повече не го е открил. След това той е лежал в земята в продължение на повече от хиляда години.

Местоположението е едва на 11 минути път с кола от замъка Хайклиър (Highclere Castle) - екстериора и основната сцена на „Имението Даунтън“, което прави историята още по-привлекателна.

За всеки, който някога е минавал с металотърсач през кална нива, неговата история е напомняне, че следващият звуков сигнал може да донесе нещо наистина изключително.