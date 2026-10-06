Хванаха основен дилър на фентанил във Варна

Г олямо количество фентанил откриха днес при специализирана полицейска акция варненски криминалисти.

По предварителна информация дрогата е над 1 кг, което е достатъчно за 10 хиляди дози, предава "Фокус".

По случая е задържан 49-годишен криминално проявен мъж от Варна. Той е сочен за основен дилър на фентанил на територията на морската столица, който е снабдявал пласьорите, работещи на дребно.

Арестуваха 70-годишен с фентанил във Варна

Арестът е станал днес следобед в близост до нает от него склад, непосредствено след като според разследващите е пакетирал и пресовал голямо количество от наркотичното вещество.