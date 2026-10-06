Тайни на 4 млрд. години на Луната: Учените отиват на лов за следи от извънземни

У чени предлагат да се търсят извънземни на Луната - те искат да открият микроскопични изкуствени частици, които може да са пътували през космоса в продължение на милиарди години, според изследване, публикувано в сървъра за препринти arXiv.

Учените вярват, че Луната е идеален естествен архив за събиране на междузвезден материал. За разлика от Земята, тя няма активни геоложки процеси, вода или плътна атмосфера. В резултат на това повърхността на Луната е натрупвала космически прах в продължение на 4 милиарда години в почти непроменено състояние.

Какъв е новият метод и как ще се проведе търсенето?

Авторите на изследването, водени от учения от Института SETI Луис Пино, твърдят, че напреднали извънземни цивилизации може да са оставили след себе си издръжливи микроскопични фрагменти от космическо строителство или изследователски мисии.

За да тестват тази хипотеза, учените предлагат следния подход:

Да се вземе около 1 кубичен метър лунен реголит за първоначален анализ (приблизително обемът на домакински хладилник);

Да се използват модерна оптика, електронна микроскопия и анализ от областта на материалознанието;

Да се приложат алгоритми с изкуствен интелект за бързо сканиране и идентифициране на аномални частици с изкуствен произход.

Практическата стойност на мисиите Artemis и Chang'e

Съвременните космически програми ще помогнат за получаването на необходимите проби от почвата. По-специално пилотирана програма на НАСА „Артемис“ и роботизираните мисии на Китай „Чан'e“ ще доставят реголит на Земята.

Засега учените подчертават, че няма преки доказателства за извънземни технологии на Луната, но самият метод е готов за научно тестване.

Дори ако в първите проби не бъдат открити следи от извънземни, изследването ще помогне за подобряване на моделите за движение на космическия прах, за изучаване на въздействието на междузвездния материал върху геологията на Луната и за тестване на ново оборудване за анализ на лунната почва, каквото не е съществувало по време на мисиите „Аполо“.