Парите ни

Банките у нас печелят по над 6 млн. евро на ден

Печалбата на сектора достига 1,1 млрд. евро за половин година, а кредитите за домакинствата продължават да растат

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

31 юли 2026, 16:17
Банките у нас печелят по над 6 млн. евро на ден
Все повече пари влизат в банките като депозити, но едновременно с това домакинствата теглят рекордни по размер жилищни и потребителски кредити.   

Банките в България са спечелили 1,1 млрд. евро през първите шест месеца на годината, показва статистиката на Българската народна банка.

Това прави средно по малко над 6 млн. евро печалба на ден от началото на годината до края на юни. Сметката е ориентировъчна и е направена на базата на обявения от БНБ финансов резултат за полугодието.

Спрямо същия период година по-рано печалбата на банковата система се увеличава със 73 млн. евро, или със 7,2%.

Българите трупат спестявания, но заемите растат още по-бързо

Домакинствата теглят все повече заеми

Докато печалбата на банките расте, продължава да се увеличава и кредитирането. Само през второто тримесечие кредитите за домакинствата нарастват с 1,7 млрд. евро, или с 5,6% спрямо края на март.

Основна част от увеличението идва от заемите, обезпечени с жилищен имот. Те са нараснали с 1,2 млрд. евро за три месеца.

Данните показват, че именно домакинствата имат най-голям принос за увеличението на кредитния портфейл на банките. За сравнение, заемите за бизнеса са се повишили с 684 млн. евро, или с 2,3%.

Общият размер на кредитите в банковата система достига 70,3 млрд. евро в края на юни.

Спестяванията също растат, но по-бавно

Домакинствата не само теглят повече кредити, но и продължават да трупат пари в банките. Депозитите им се увеличават със 780 млн. евро, или с 1,3%, през второто тримесечие.

Спестяванията в банките растат, но не забогатяваме

Този ръст обаче е значително по-слаб от увеличението на заемите. Докато кредитите на домакинствата нарастват с 5,6%, депозитите им се повишават с 1,3% за същия период.

Всички депозити в банковата система достигат 101,3 млрд. евро, след като за три месеца се увеличават с 1,4 млрд. евро.

При бизнеса движението е в обратна посока – депозитите на нефинансовите предприятия намаляват със 164 млн. евро, или с 0,6%.

Лошите кредити намаляват

Растежът на кредитирането засега не е придружен от увеличение на проблемните заеми. Напротив – брутните необслужвани кредити и аванси намаляват с 40 млн. евро през второто тримесечие и в края на юни възлизат на 2,2 млрд. евро.

Делът им в общия размер на кредитите и авансите се свива от 2,82% на 2,65%.

След приспадане на направените обезценки нетната стойност на необслужваните кредити е около 1 млрд. евро, което е с 42 млн. евро по-малко спрямо края на март.

Банките заделят повече срещу възможни загуби

Въпреки растящата печалба банките са увеличили значително разходите, които заделят срещу възможни загуби по финансови активи.

За първите шест месеца тези разходи достигат 229 млн. евро, при 127 млн. евро за същия период година по-рано.

Това означава, че печалбата на сектора нараства дори при почти двойно по-високи разходи за обезценка.

В банките вече има активи за 121 млрд. евро

Общите активи на банковата система достигат 121 млрд. евро в края на юни. Само за второто тримесечие те се увеличават с 1,5 млрд. евро, или с 1,3%.

БНБ отчита и високо ниво на ликвидност. Отношението на ликвидно покритие е 261,2%, което показва с какъв запас от лесно достъпни средства разполагат банките, за да посрещнат плащания и тегления при по-напрегната ситуация.

Картината от статистиката на БНБ е ясна: банките печелят повече, кредитирането продължава да расте, а делът на проблемните заеми намалява. Най-силно обаче се открояват домакинствата – само за три месеца заемите им са нараснали с 1,7 млрд. евро, като по-голямата част от увеличението идва от кредитите, обезпечени с жилищни имоти.

Автор: Маргарита Костадинова
Източник: БНБ    
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